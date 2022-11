Notte a luci rosse al GF Vip 7. Gli ormoni sono già un problema e i ragazzi fanno quello che si può: ovvero darci dentro alla grande. Parliamo di due coppie (non una): Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli e Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Niente di strano, ogni coppia è andata in un letto e non è scattato il mucchio selvaggio, sia chiaro. Tuttavia, la curiosità è che nella stessa sera, entrambe le coppie si sono date molto da fare sotto le coperte.

Naturalmente i video sono già viralissimi sui social e coinvolgono sia Antonino e Oriana, che Edoardo e Antonella. Naturalmente i gesti sono abbastanza espliciti, ma non possiamo sapere cosa stavano facendo lì sotto. Un utente propone la sua visione: una grande giocata a carte (il gioco decidetelo voi). Un altro utente ironizza spiegando che secondo lui stavano pulendo a terra. La cosa buffa è che tutto questo è accaduto mentre, nella stessa camera c’era Alberto De Pisis, a letto, da solo.

Notte a luci rosse al GF Vip 7

L’unica differenza tra le due performance, è che di Spinalbese e Marzoli si è sentito l’audio perfettamente, mentre i Donnalisi sono stati inquadrati per pochi secondi e da lontano, quindi sotto il piumone era possibile vedere solo il movimento. Riguardo il rapporto di questi ultimi due, c’è da dire che sono sempre più intimi e attaccati morbosamente. Antonella, tra l’altro ha confidato ad Oriana di essere insicura con lui: “Mi faccio mille paranoie forse”.

Cioè i #donnalisi qui stanno a giocare a carte sotto le coperte? Non ci posso credere. Ma poi con quel coso li 🥴 #gfvip pic.twitter.com/6o5HuUhPtY — 🅝🅔🅞🅣🅗🅔🅗🅐🅒🅚🅔🅡 (@neothehackerV2) November 17, 2022

“Lui è fuori a giocare con quella. Hai capito con chi vero? Vabbè io mi fido di Edoardo, altrimenti non stava così. Forse io quando sono presa da una persona e sono innamorata, mi manca sempre. Mi affeziono troppo. Se io vado a dormire io vorrei che lui dicesse ‘ok vengo anche io a letto fino a che non ti addormenti’”.

E ancora: “Invece non è venuto e sta giocando con quella. Lo so che lui mi vuole bene, però vorrei stare sempre con lui. Speravo mi dicesse ‘vengo a darti almeno la buona notte’. L’amore è una cosa che ti fa pensare troppo. Poi i sentimenti ti fanno cambiare umore da un momento all’altro. Questa cosa a dire il vero mi scombussola un po’. Detto questo io sono felicissima di stare qui dentro con lui, però ho spesso queste paranoie“.

