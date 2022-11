Matteo Diamante è l’ex fidanzato di Nikita Pelizon: lei è una concorrente del GF Vip 7, lui parla dall’esterno e trova sempre il modo per farsi sentire. Lo ha fatto già una volta, poco dopo l’inizio del reality dopo aver ascoltato che la sua ex ragazza ha detto di aver varcato la porta rossa da single. Va detto che la modella ha partecipato a Ex On The Beach Italia, programma di Mtv, in qualità di ex fidanzata di Matteo Diamante. “Sono l’ex convivente di Matteo, è stata una storia talmente profonda che ogni tanto metto ancora l’anello di fidanzamento che mi aveva dato”.

Sullo stato sentimentale di Nikita Pelizon, Matteo Diamante aveva così sentenziato: “L’innominabile (così la chiamava durante la loro esperienza a Ex On The Beach Italia, ndr) è sempre molto bella. Però io lo stato sentimentale me lo ricordavo diverso. Però il lavoro ha sempre la precedenza. Già visto anche questa scena. Non sono passate neanche 24 ore e sono stato già giudicato. Ho sentito più cose non vere perciò mi limito a commentare se vengo chiamato in causa. Ancora è molto presto, ora si vogliono tutti bene, poi verranno fuori le vere persone”.

GF Vip 7 Matteo Diamante vuole entare: punta Micol Incorvaia

Ora Matteo Diamante parla attraverso le colonne di Novella 2000 e si dice pronto ad entrare nella casa del GF Vip. L’ex naufrago non sarebbe un novizio per quanto riguarda i reality, ma la sua presenza potrebbe non essere gradita da Nikita Pelizon che è tra le favorite del pubblico, supportata soprattutto nel suo legame con George Ciupilan. Durante una diretta Instagram, Diamante lo aveva definito persino un “senza p***e”, mostrandosi piuttosto alterato.

Nikita Pelizon sembra aver preso ormai la sua strada, che appare distante da quella del suo ex. Inoltre ha fatto allusioni a comportamenti spesso fuori controllo dettati spesso da una gelosia morbosa. “Ho detto delle cose su Instagram perché ero arrabbiato – dice a Novella 2000 Matteo Diamante -. George lo reputavo un mio grandissimo amico, ma era l’unico modo per fargli arrivare il messaggio. Probabilmente però mi sbagliavo su di lui, non è più il ragazzo che conosco”.

Gf Vip 7, l'ex fidanzato di Nikita Pelizon pronto ad entrare nella casa? "Micol potrebbe piacermi", ecco le sue parole#NikitaPelizon #gfvip7 https://t.co/cllooD7XLX — MondoTV 24 (@MondoTV241) November 16, 2022

Per Matteo Diamante, l’ex fidanzata Nikita Pelizon appartiene al passato: “Mi sono fidanzato con lei 7 anni fa. Ho avuto due anni di convivenza e cinque di tira e molla, fino a gennaio 2022”, spiega. “Lei è sempre voluta tornare con me, era innamorata”. Dopo un brusco litigio però avrebbero preso definitivamente le distanze. Oggi non avrebbe problemi a convivere sotto lo stesso tetto con la sua ex, pur di farsi conoscere al grande pubblico: “Vorrei dimostrare alla gente chi sono davvero. Non solo un libertino, so anche essere un bravo ragazzo”. E sa già chi puntare qualora dovesse entrare nella Casa del GF Vip: “Micol è la donna che si avvicina più ai miei gusti estetici, ha un carattere molto simile al mio”.