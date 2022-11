GF Vip 7, critiche ad Alfonso Signorini: ma stavolta il conduttore risponde e fa chiarezza una volta per tutte. Solo nelle ore scorse era arrivata la notizia della positività di Wilma Goich. Ad annunciarlo un comunicato della produzione: “In seguito ai quotidiani controlli medici, oggi Wilma Goich è risultata positiva al Covid-19. La concorrente è in buone condizioni ed ha lasciato momentaneamente la Casa per essere isolata. Rientrerà appena possibile”.



Prima di lei si sono contagiati Luca Onestini, Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi e Attilio Romita. Inoltre, pure Pamela Prati che non fa più parte del cast ha contratto il coronavirus. Al momento tutti gli altri sarebbero negativi, compreso Alfonso Signorini, che si era scambiato un bacio con la showgirl ex protagonista del Bagaglino. Intanto sulle colonne di Chi, il settimanale diretto proprio da Alfonso Signorini, è comparso un messaggio sulla posta del direttore.

Leggi anche: “È finita tra noi”. GF Vip 7, la coppia ai titoli di coda: insulti e veleni nella notte. Dispiacere nella casa





GF Vip 7, critiche ad Alfonso Signorini: “Clip preparate ad hoc”



Parole caustiche da parte di una lettrice: “Vedo che i fuoriusciti dalla casa si lamentano spesso in diretta con lei che i filmati che mandate in onda non sono veritieri, perché montati ad arte. Lei come risponde a queste critiche, visto che firma anche il programma come autore? Mi piacerebbe leggere una sua risposta che facesse chiarezza su questo punto”.



Una critica mossa da diverse parti. Alle quali Signorini risponde: “L’idea che il Gf costruisca a tavolino dinamiche – ha risposto Signorini – fabbricando filmati che non rispecchiano ciò che succede è un leitmotiv che ricorre spesso nelle lamentele dei concorrenti. Sarebbe impossibile tradire la realtà quando si viene monitorati 24 ore al giorno dalle telecamere”.



E ancora: “Riguardo a me, è vero che il mio nome compare tra gli autori. – ha proseguito – Sono in primo luogo autore di me stesso e curo i contenuti della prima serata insieme con il mio gruppo di lavoro. Ma non mi occupo delle tanto incriminate clip, che vedo in diretta per la prima volta come tutti voi che seguite il programma da casa. Perché non lo faccio? Non ne avrei il tempo e, francamente, neppure la voglia.”

“Non puoi farlo”. Oriana fa tremare le donne del GF Vip 7. È furia contro la nuova concorrente