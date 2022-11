Il Covid continua a flagellare il GF Vip 7: salgono a sei i contagiati dal virus nella casa più spiata d’Italia. I primi a risultare positivi sono stati Luca Onestini, Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi e Attilio Romita. Inoltre, pure Pamela Prati che non fa più parte del cast ha contratto il coronavirus e ha scoperto la sua positività dopo essere uscita dalla casa. “Cari Amici, Ieri dopo aver saputo della positività di alcuni miei compagni d’avventura sono corsa a fare un tampone ed ero negativa. – ha scritto la showgirl. – Questa notte sono stata male, per sicurezza l’ho ripetuto ed è risultato positivo”.

Dopo di loro è risultata positiva anche Wilma Goich, la cantante 77enne. Il GF Vip ha annunciato la positività della concorrente con un breve comunicato sui social: “In seguito ai quotidiani controlli medici, oggi Wilma Goich è risultata positiva al Covid-19. La concorrente è in buone condizioni ed ha lasciato momentaneamente la Casa per essere isolata. Rientrerà appena possibile”.

GF Vip 7, Alberto De Pisis ha il Covid: anche lui è positivo

Alfonso Signorini ha cercato di capire come abbia fatto il Covid ad entrare in casa e ha interpellato l’esperto Andrea Gori, direttore del dipartimento malattie infettive del Policlinico di Milano. Il medico ha quindi dedotto che è molto probabile, trattandosi di un virus a diffusione prettamente respiratoria, che l’entrata del virus nella casa sia da collegare ai nuovi concorrenti. “Qualche contatto è verosimile che ci sia stato con i nuovi ingressi” ha detto Gori, facendo capire che è molto difficile che il virus sia entrato in contatto con i concorrenti tramite oggetti.

E nelle ultime ore un altro concorrente ha contratto il Covid. Si tratta di Alberto De Pisis: i concorrenti sono stati tutti chiusi in camera ed è stata Giaele De Donà a dare l’allarme. “Ragazzi Alberto è andato a fare un tampone e non è più tornato, ora ci hanno chiusi in camera per sanificare la Casa. Anche lui è andato. Ma ogni giorno qui dentro perdiamo un concorrente, sembra Squid Game, ne rimarrà solo uno e chi rimane vince”. Micol Incorvaia si è allarmata anche perché ha ricordato di aver dato un bacio a stampo ad Alberto De Pisis “a questo punto lo prenderemo tutti” e anche Edoardo Tavassi: “Io ci sono stato spesso accanto”. Più lucido Edoardo Donnamaria: “Dovrebbero portare via solo quelli che hanno i sintomi”.

Qualche giorno fa Alberto De Pisis dopo aver raccontato del suo interesse per Edoardo Donnamaria, ha parlato della propria omosessualità con Oriana Marzoli. Lo ha fatto durante un momento di relax nella stanza da letto insieme all’influencer venezuelana ha rivolto al compagno di reality la domanda schietta: “Cosa preferisci uomo o donna?”. Pronta la replica di Alberto De Pisis che ha ribadito di essere attratto dagli uomini: “Non è cosa preferisci, io sono omosessuale e fiero di esserlo”, ha assicurato.