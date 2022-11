Ecco com’è entrato il Covid nella casa del GF Vip. A raccontarlo (o quantomeno a fare delle ipotesi molto veritiere) ci ha pensato lo stesso programma che vuole a tutti i costi capire come, in un ambiente protetto come quello, sia arrivato il virus cinese. In effetti il mistero è ancora in atto e non c’è certezza al 100% di quello che è stato detto. Si lavoro di numeri e probabilità e allora andiamo a vedere cosa potrebbe essere successo.

Alfonso Signorini per l’occasione ha invitato l’esperto Andrea Gori, direttore del dipartimento malattie infettive del Policlinico di Milano. Il medico ha quindi dedotto che è molto probabile, trattandosi di un virus a diffusione prettamente respiratoria, che l’entrata del virus nella casa sia da collegare ai nuovi concorrenti. “Qualche contatto è verosimile che ci sia stato con i nuovi ingressi” ha detto Gori, facendo capire che è molto difficile che il virus sia entrato in contatto con i concorrenti tramite oggetti.

Il dottore ha detto: “Oggi è molto probabile che i tamponi eseguiti su persone asintomatiche risultino falsamente negativi. All’inizio dell’infezione l’infezione si può trasmettere, ecco perché consigliamo di fare i tamponi alle persone sintomatiche, perché l’attendibilità è più alta.”

Poi il padrone di casa ha anche raccontato che tutto il cibo, la spesa e gli oggetti che entrato in contatto con i vipponi vengono prima sterilizzati proprio per evitare questo tipo di problemi. A quel punto il conduttore ha detto: “Ovviamente è stato un vippone nuovo, ma non siamo qua a fare la caccia alle streghe“. Poi Edoardo Tavassi, uno dei più onesti, ha detto la sua, ma senza un filo di rabbia o cattiveria.

Secondo lui è stato il collega Luca Onestini ad aver portato il Covid all’interno della casa. “Luca aveva il Covid, palese – dice Edoardo – Ora secondo me prolungheranno la quarantena per i nuovi ingressi. Lui l’ha portato, palese, tutti noi altri nuovi siamo risultati negativi“). C’è da dire, in effetti, che tutti i concorrenti questa settimana sono stati tamponati quotidianamente e solo Luca, fra i sei nuovi, è risultato positivo. Il cerchio quindi si restringe.

