GF Vip, Sonia Bruganelli difende Oriana Marzoli. Fin da quando ha messo piede nella Casa del Grande Fratello Vip la bella modella spagnola ha creato il caos. Antonella Fiordelisi l’ha subito presa di mira non appena la nuova entrata di è rivolta a Edoardo Donnamaria invitandolo a ‘fare il suo percorso’. L’ultimo a prendersela con Oriana è stato però Attilio Romita che sull’influencer iberica ha detto che co lei “lì ci si può fare un giretto, una schiacciatina”.

Parole che naturalmente hanno provocato un’ondata di proteste all’indirizzo del giornalista Rai. Ma non è finita. Nelle ultime ore su Oriana Marzoli si è diffusa un’indiscrezione. La modella sarebbe stata fidanzata con un ex di Ilary Blasi. Samara Tramontana, intervenendo a Casa Chi, ha fatto nome e cognome del presunto ex partner. Si tratterebbe di Cristiano Iovino, ex o meglio presunto ex di Ilary. Adesso, comunque, a difesa di Oriana Marzoli, è scesa in campo l’opinionista del GF Vip.

Le parole di Sonia Bruganelli su Oriana Marzoli

Sonia Bruganelli ha sempre avuto un debole per le donne di carattere e con Oriana Marzoli non fa eccezione. La modella spagnola ha subito fatto capire di che pasta è fatta e ultimamente si è avvicinata parecchio ad Antonino Spinalbese per il quale prova un’evidente attrazione. Tra i due è arrivato anche un bacio in bocca, anche se in tanti ritengono che l’ex di Belen stia solo ‘giocando’ con lei. Adesso è Sonia Bruganelli a parlare di Oriana.

Intervistata da Casa Chi Sonia Bruganelli ha parlato così di Oriana Marzoli: “Lei ha fatto altri reality e questo suo essere sopra le righe la porta a stancarsi e a salutare tutti. E in questo mi riconosco molto. Ho visto lei entrare e mi è piaciuta”. Dunque c’è una certa affinità di carattere tra le due donne e l’opinionista lo riconosce. Poi la moglie di Paolo Bonolis aggiunge: “L’ho vista entrare col botto, vediamo se resiste”.

“C’è stato proprio l’odio di Anastasia e Genoveffa – dice ancora Sonia Bruganelli – che hanno visto questa Cenerentola entrare e si sono coalizzate contro di lei. Ma è carina, piace, è divertente, anche perché è qualcosa di nuovo. Io punto molto su di lei, volevo già darle l’immunità sempre, a prescindere”. Sulla storia con Antonino l’opinionista dice: “È evidente che delle doti lui dovrà averle. Per cui siamo tutti curiosi. Anche perché lui ha sentito questa voce sudamericana… speriamo tutti, sarebbe carino, anche per lui perché si sta spegnendo. Lui la soffre perché lei non soffre lui”.

