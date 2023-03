GF Vip 7, i concorrenti sono spariti dalla diretta. Sui social molti utenti e telespettatori del reality show condotto da Alfonso Signorini hanno notato che dalla casa la maggior parte dei vipponi era sparita. La segnalazione è stata pubblicata da Deianira Marzano sul suo account Instagram.

“Dopo il messaggio di Pier Silvio (Berlusconi, ndr) che gli hanno comunicato in confessionale, stanno censurando la qualunque. In pratica solo Alberto è ripreso e Milena, che fa dolci“, si legge in una Instagram story pubblicata dalla influencer napoletana ed esperta di gossip e televisione. Ma che fine hanno fatto i vipponi? Dove sono finiti? Perché sono scomparsi dalla diretta in onda su Mediaset extra?

Leggi anche: “Perché Pier Silvio ha cancellato il GF Vip”. Si scopre il motivo della decisione senza precedenti





GF Vip 7, i concorrenti sono spariti dalla diretta: la teoria del web

La decisione di censurare alcune parti del reality show sarebbe stata presa dopo la scelta di Pier Silvio Berlusconi di non mandare in onda la replica della puntata del 3 marzo su La5 e la cancellazione della stessa dal sito di Mediaset e del sito ufficiale del reality show condotto da Alfonso Signorini. Una decisione molto forte, presa dall’amministratore delegato del Biscione dopo una attenta visione della puntata. Berlusconi sarebbe rimasto scioccato dai toni e dalle troppe parolacce messe in onda.

L’eccesso di volgarità del girato e i toni accesi delle discussioni non sono piaciuti ai vertici dell’azienda e potrebbe essersi tradotta in una serie di richiami alla produzione, a sua volta riversatasi sui concorrenti Secondo quanto riportato da alcuni utenti, infatti, nel momento in cui venivano inquadrati Alberto e Milena, gli altri concorrenti si trovavano in confessionale per ricevere indicazioni sul comportamento da tenere in casa.

Come detto, stati proprio i toni volgari a costringere Pier Silvio Berlusconi a cancellare la messa in onda della replica del GF Vip 7 sul canale La5 e la pubblicazione della puntata sul sito del reality e da Mediaset Infinity. Nella segnalazione arrivata a Deianira Marzano si legge anche una indiscrezione su Edoardo Donnamaria. Nelle ultime ore il concorrente del GF Vip 7 è finito nella bufera per una frase rivolta a Nikita Pelizon e per il comportamento avuto con la fidanzata Antonella Fiordelisi.

1 ora di nikita in cucina

10 minuti di milena sul divano

10 minuti della routine di giaele prima di andare a letto

10 minuti di inquadrature a caso



vi prego ridatemi il mio gf😭😭😭 #oriele #incorvassi #gfvip — orielefan | 43% (@dusanxfede) March 5, 2023

A @GrandeFratello @EndemolShineIT sono due giorni che il #gfvip è diventato noiosissimo, censure, inquadrature di persone sole che si lavano i denti o fanno piatti. Ho capito che Piersilvio vi ha redarguito per le volgarità ma così è inguardabile! #oriele #incorvassi #thepisis — Mara eMMe (@Mara__eMMe) March 5, 2023

Sullo screen pubblicato dalla Marzano si legge: “A quanto pare ci sarà un provvedimento duro per Edoardo Donnamaria. Si parla di squalifica per quello che ha detto a Nikita”. Durante le ultime ore di diretta, diverse le inquadrature riservate a Milena Miconi tra cucina e momenti di relax con Alberto De Pisis. “10 minuti di Milena sul divano o di routine di Giaele”, si legge tra tweet polemici con gli hashtag Milena e Piersilvio finiti in topic trend.

“Sono due giorni che il #gfvip è diventato noiosissimo, censure, inquadrature di persone sole che si lavano i denti o fanno piatti. Ho capito che Pier Silvio vi ha redarguito per le volgarità ma così è inguardabile! #oriele #incorvassi #thepisis”, un altro commento su Twitter. Secondo molti telespettatori il GF Vip 7 starebbe mettendo in atto una sorta di censura, cosa ovviamente criticata dalla maggior parte dei fan del reality.