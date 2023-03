Decisione sul GF Vip 7 dopo la sfuriata di Pier Silvio Berlusconi. Sono giorni concitati a Mediaset, dopo al scelta dell’amministratore delegato del gruppo Mediaset di non mandare in onda la replica del reality show condotto da Alfonso Signorini sul canale La5. Si tratta della puntata in diretta di giovedì 2 marzo, quella che ha visto l’eliminazione di Sarah Altobello.

Come scritto da Il Fatto Quotidiano e confermato dal palinsesto ufficiale di Mediaset, la puntata del GF Vip 7 è stata sostituita dal film “Un’ottima annata”. Si è trattato di una decisione importante e storica, arrivata direttamente dai piani altissimi dell’azienda di Cologno Monzese e in particolare da Pier Silvio Berlusconi, l’amministratore delegato del gruppo.

Leggi anche: “Cancellato il GF Vip 7”. Sfuriata di Pier Silvio Berlusconi, la decisione choc per colpa dei vipponi





Pare che Pier Silvio Berlusconi sia rimasto molto infastidito dalla puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini. Troppi i toni volgari e le numerose parolacce utilizzate durante la messa in onda della diretta. Cose che hanno portato alla decisione di cancellare la replica sul canale La5. Una decisione presa da Berlusconi junior, che avrebbe visionato personalmente la puntata.

Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, l’ad del gruppo Mediaset avrebbe guardato la puntata ritenendola inadeguata alla messa in onda per l’assoluta mancanza di rispetto nei confronti del pubblico a casa. E per lo stesso motivo la puntata del GF Vip 7 non è stata pubblicata sul sito ufficiale del reality show di Canale 5. “Ragazzi, comunque sul sito hanno cancellato la puntata di giovedì. Cosa sta succedendo? Perché questa damnatio memoriae proprio per quella puntata, quando ci sono state puntate peggiori?”, fa notare qualcuno su Twitter.

Ragazzu, comunque sul sito hanno cancellato la puntata di giovedì. Cosa sta succedendo? Perché questa damnatio memoriae proprio per quella puntata, quando ci sono state puntate peggiori? pic.twitter.com/DFmfWcVRfo — Paola. (@Iperborea_) March 6, 2023

E in effetti, sul sito del GF Vip 7, l’ultima puntata visibile è quella andata in onda lunedì 27 febbraio. E come scrive qualche utente, fino a sabato la puntata era visibile sul sito, mentre dopo la decisione di Berlusconi è stata cancellata. Una decisione sul GF Vip 7 presa per i toni utilizzati durante la puntata e, come ipotizza qualcuno, anche per il siparietto trash di Sonia Bruganelli contro alcuni vipponi. Anche i concorrenti hanno saputo della decisione di Pier Silvio Berlusconi. E, infatti, alcuni hanno spiegato di esser stati ben istruiti in confessionale sui comportamenti da avere nella casa.