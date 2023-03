Chi è stato eliminato nella puntata del 2 marzo 2023 del GF Vip? Prima di arrivarci è bene fare un piccolo recap di quello che è successo durante la serata. C’è da dire intanto che è stata una diretta a dir poco accesissima e piena di colpi di scena. Tanti gli scontri e anche qualche lacrima. Il primo attrito è stato proprio tra Alfonso Signorini ed Edoardo Donnamaria. Il padrone di caso gli ha dato del “maleducato”, spostando poi tutta l’offesa a tutta la Casa ritenendola appunto “maleducata ed egoriferita”.

Si è chiaramente parlato di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: lei sembra convinta della fine della relazione, lui no. Il giovane volto di Forum sembra sicuro che riuscirà a conquistarla fuori da lì. Poco dopo Sonia Bruganelli ha provato a fare un discorso molto pesante ad Edoardo Tavassi. In pratica l’opinionista lo ha accusato di manipolare buona parte dei concorrenti.

Chi è stato eliminato nella puntata del 2 marzo 2023 del GF Vip?

Chiaramente il giovane ha provato in tutti i modi a controbattere ma sembra che al GF Vip 7 non ci sia molta scelta: si subisce ciò che la produzione ha deciso. La Bruganelli non ha neanche il tempo di finire la frase che arrivano in soccorso di Edoardo la sorella Guendalina e la mamma Emanuela Fuin (almeno questo è concesso, sembra). Poco dopo Antonella e Donnamaria sono andati in studio per avere un confronto a tre con Nicole Murgia riguardo la famosa palpatina di seno.

Alla fine dal confronto non è emerso nulla, solo qualche piccolo attrito dalla ragazze, ma niente di più. Poco dopo Ivana Mrazova è stata costretta ad abbandonare la casa e quindi a lasciare ancora una volta Luca Onestini. Tutto programmato certo, ma le cose sono state dure per entrambe. A quel punto Alfonso Signorini chiede: “Le vostre vite si incroceranno ancora?”.

“Sicuramente sì, cosa succederà non lo so, decideremo insieme fuori da qui”, dice Luca. Ma veniamo all’eliminazione. In nomination c’erano Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria, Nikita Pelizon, Sarah Altobello ed Edoardo Tavassi. La concorrente meno votata è stata Sarah Altobello, che è risultata quindi l’eliminata della serata e ha dovuto abbandonare immediatamente la Casa. Stavolta nessun biglietto di ritorno per lei.

