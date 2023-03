GF Vip 7, scoppia la lite tra i fan. Una vicenda che a decisamente sollevato l’opinione pubblica e che sta facendo discutere, quella avvenuta tra le due fan ospiti al GF Vip Party di Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli. Da un lato Alba, fan dei Donnalisi, dall’altro Carmela, fan degli Incorvassi. Ed è successo veramente di tutto davanti alle telecamere.

Scoppia la lite tra le due fan davanti alle telecamere del GF Vip Party. Alba e Carmela sono state chiamate in puntata per rappresentare il pensiero delle rispettive fazioni, quella dei Donnalisi da un lato e quella degli Incorvassi dall’altro. Le due non hanno potuto fare altro che cogliere al balzo la possibilità di dare libero sfogo ai rispettivi punti di vista in merito alle coppie più seguite dell’attuale edizione del reality show di Alfonso Signorini.

Leggi anche: “Devi abbandonare subito la casa”. GF Vip, Alfonso Signorini lo annuncia durante la diretta





Scoppia la lite tra le due fan: spintoni e urla, poi Giulia Salemi riesce a fare tornare la pace

“Siamo tornate a far baccano. Stasera è il secondo round. Continua la nostra fiction, la bella Antonella piagnona. Sta continuando la recita e adesso Oriana un’altra stratega, adesso ci sarà del bello“, ha premesso Carmela seguita poi da Alba, che ha sottolineato: “Antonella è vera, questa non capisce niente!“. Ed è bastata questo botta e risposta per dare inizio a un accesissimo scontro tra fan. Nel sentire quelle parole, Carmela non si è trattenuta replicando a tono: “Non offendere bella, io capisco tutto e guardo tutto del GFVip. Antonella ha le lacrime finte come le tue Alba! Adesso se ne va quest’altra piagnona“.

Purtroppo la vicenda non si è limitata solo a un legittimo scambio di punti di vista diversi e la situazione sembra essere degenerata nel giro di pochi minuti. Infatti Alba si è avvicinata a Carmela nel tentativo di spingerla e Alba ha immediatamente replicato: “Oh non mi spingere, ma che stai a fare?!”. Il video del momento rientra sicuramente nella storia del GF Vip 7 ma fortunatamente l’intera vicenda è andata incontro a un lieto fine, anche grazie all’intervento di Giulia Salemi che sembra essere riuscita a fare tornare la pace tra le due ‘rivali’.

Alba e Carmela, dopo aver placato gli animi, hanno deciso di manifestare la pace fatta anche attraverso un abbraccio: “Io Antonella la posso capire bene perché io a casa mia ho passato lo stesso con una persona. Lei piange ed è vera, io mi ci sono ritrovata in quella situazione. Abbiamo fatto la pace comunque. Adesso diamo il buon esempio, non si litiga sui social, non bisogna minacciare o insultare promesso. Adesso saremo due migliori amiche“, sono state le parole di Alba.