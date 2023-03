Gianluca Benincasa fa nuove e scottanti rivelazioni su Antonella Fiordelisi. Per chi non ricordasse Benincasa, ex fidanzato della vippona, sarebbe dovuto entrare nella Casa del GF Vip 7. Dopo la notizia la sua partecipazione è saltata all’ultimo stoppata da una denuncia presentata dal padre di Antonella alla Procura delle Repubblica.

Un divieto di avvicinamento che, di fatto, rendeva impossibile la sua presenza nella casa più spiata d’Italia. La cosa ha letteralmente fatto infuriare Benincasa, che da allora ha iniziato a rivelare cose molto scottanti sulla sua ex fidanzata e la sua famiglia. “Perché non parla male di me? Non ne aveva motivo. lo invece ne ho tutto il diritto. Dopo 15 giorni già si era dimenticata di me. Ho messaggi di promesse e di copioni che avrebbe seguito lei per andare avanti”, aveva scritto Gianluca sui social.

“Ovviamente tutte cose che si sarebbe imposta lei prima di entrare, comprese le frasi in latino che provavamo in barca, perché voleva far credere di non essere stupida. Si faceva toccare dappertutto, lei stessa ha messo la mano di lui lì per fargli sentire l’odore e il sapore; ci è andata a letto senza fregarsene delle promesse d’amore fatte”.

“Io mi sono stato sempre zitto e l’ho sempre difesa. Quando c’è stata la possibilità di ripulirmi dalle dicerie di cornuto e di cogli**ne affibbiatemi facendo il programma e chiudere definitivamente i rapporti con lei, mi hanno dato dello stalker”, le accuse pensanti di Gianluca Benincasa.

Gianluca Benincasa continua a fare rivelazioni pesanti sull’ex fidanzata e in queste ore ha parlato in una room su Twitter. Biccy ha riportato le parole dell’uomo: “Antonella non è mai stata innamorata di Edoardo e nemmeno presa. Lei è presa dalla ship, lei ama i Donnalisi […] Antonella si è studiata anni di GF Vip. La scorsa edizione ce la siamo vista tutta insieme”.

L’ex fidanzato della Fiordelisi ha parlato di promesse fatte prima dell’ingresso al GF Vip 7: “Lei mi aveva promesso ‘io andrò lì a fare il mio gioco, sappi che farò anche la gatta morta, perdonamela questa cosa. Però ti posso garantire che anche se nasce una ship non sarà nulla di serio e non andrò mai oltre come sono andati altri in passato’”. Non solo, secondo quanto rivelato da Gianluca Benincasa, Antonella Fiordelisi avrebbe conosciuto due concorrenti del GF Vip 7 durante il party per il suo compleanno.

“Alla festa di compleanno di Anto ho conosciuto anche Giaele. Però lei non sapeva nulla che io ero fidanzato con Antonella. Questo perché a quel party cercavamo di non stare appicciati perché alla festa c’erano anche gossippari e giornalisti”, ha detto Gianluca Benincasa.

E ancora: “Noi non volevamo far sapere della relazione e la tenevamo nascosta. Abbiamo conosciuto anche Alberto però anche lui non sapeva che io e Anto ci eravamo messi d’accordo per non far sapere della storia visto che lei entrava al GF Vip. Alberto è molto simpatico, anche più divertente dispetto che al GF, lui l’abbiamo conosciuto insieme al suo amico Mattia”.