GF Vip 7, l’eliminazione di Antonella Fiordelisi farà discutere: nelle ore successive la sua uscita dal reality è tornato, poi, prepotentemente in scena una figura del paese. Tra le tante reazioni dopo l’eliminazione di Antonella non era mancata quella di Edoardo Donnamaria, con il quale ha vissuto mesi burrascosi nella Casa. Scrive Edoardo: “Sia chiara una cosa: Antonella è uscita per scelta del suo stesso fandom, il principale motivo è stato il suo malessere emotivo”. Una decisione partita dalla madre ma che non era piaciuta ad Antonella.



“Tua mamma ha invitato tutti i tuoi fan a non salvarti, ora ti faccio leggere quello che lei hai scritto”, le ha detto Signorini sottoponendo il testo integrale del messaggio che così recitava: “Vedere mia figlia, dopo la puntata di ieri, che chiede ai fan di uscire (evidentemente le hanno detto che se esce di sua spontanea volontà dal gioco deve pagare una grossa penale), mi ha portata, da mamma, a fare un appello ai suoi fan per non salvarla al televoto di lunedì”.

Leggi anche: “Porcata, sfondo la porta rossa”. GF Vip 7, Daniele choc con Signorini: “So cosa mi avete fatto”





GF Vip 7, Gianluca Benincasa provoca Antonella Fiordelisi



Nel frattempo però alcuni utenti hanno notato un dettaglio che non è passato inosservato e che coinvolge nientemeno che Gianluca. L’ex fidanzato della Fiordelisi ha postato una storia con tag Cinecittà, facendo intendere di essere pronto a incontrare la schermitrice. “Tuttavia le cose non stanno affatto così – scrive Novella 2000 – si trovava in realtà a Milano, e con ogni probabilità la storia pubblicata non è stata altro che una semplice provocazione”.



Nei giorni scorsi Benincasa era tornato all’attacco con una nuova frecciata. “Ho notato davvero un pianto non indifferente – ha scritto riferendosi ad Antonella – Quello di quando perdi una partita in cui stai dando il massimo, in cui ti sei allenata per anni, dove credi che l’unica cosa che conta è vincere a qualsiasi costo… si ho notato il pianto”.



Quindi concludeva: “Cosa però che non c’è stato per gli affetti, per gli amori costruiti, per momenti di (finto) sconforto e per amici che mancano. Sono convinto però che quando saprai che gli stessi che ti hanno rovinato l’immagine, hanno il tuo stesso sangue, allora piangerai dentro di te in maniera sana, e sarà qualcosa che non avresti mai potuto immaginare.”