Tensione al GF Vip 7 con Antonella Fiordelisi rimproverata duramente. Sono state ore sicuramente molto intense nella casa più spiata d’Italia, sia durante la puntata in diretta che nel post-appuntamento. Attilio Romita ha perso le staffe e anche Antonino Spinalbese ha manifestato grande nervosismo nei confronti della produzione. Momenti tutt’altro che tranquilli sono stati vissuti pure dalla giovane inquilina, che è stata chiamata all’ordine dalla voce fuori dal campo per un motivo ben preciso.

Dunque, la regia del GF Vip 7 si è scagliata contro Antonella Fiordelisi e la notizia è diventata virale in pochissimo tempo. Parlando dell’ex di Belen, queste le sue parole: “Devo stare in silenzio perché in questo momento qua io sono agitato e potrei dire delle cose vere, che penso, ma che possono essere giudicate in un altro modo. Edoardo ha detto delle cose pesanti, ha fatto delle cose pesanti e non ci sono i video quindi. ‘Come ben voi sapete non è possibile vedere ovunque’. Tutte delle grandi str*** perché ci sono due telecamere”.

GF Vip 7, Antonella Fiordelisi rimproverata dalla regia

Questo episodio nella casa del GF Vip 7 e che ha visto Antonella Fiordelisi purtroppo al centro dell’attenzione, per qualcosa di non entusiasmante, è avvenuto durante la diretta. Non si è sentito tutto nel corso della puntata con Alfonso Signorini, ma sicuramente quando le immagini non erano puntate su di lei, l’autore si è arrabbiato non poco con lei. Si è comportata in maniera scorretta e gliel’hanno fatto notare. Andiamo a vedere insieme cosa è accaduto nelle scorse ore e cosa ha fatto per l’esattezza.

Ad un certo punto Edoardo Donnamaria ha rivolto la parola ad Antonella Fiordelisi e le ha chiesto: “Chi devo votare?”. Mentre lei stava rispondendo, la regia ha protestato: “Antonella, grazie, silenzio”. Lei non ha mollato e ha ribattuto: “Ma mi hanno chiesto chi potevano nominare”. E l’autore è esploso definitivamente: “Devi stare in silenzio”. Quindi, non ha voluto sentire ragioni e l’ha invitata a restare zitta per non disturbare. In più occasioni in questa edizione ci sono stati rimproveri della regia nei confronti dei concorrenti.

Giorni fa è intervenuto il papà di Antonella Fiordelisi su Twitter: “Antonella ha una tremenda paura degli uomini. Vi assicuro che ha incontrato parecchi cogl***. Credo abbia bisogno di un nostro consiglio che magari seguirà…Per la prima volta”. Un retroscena molto importante quello svelato dal genitore della vippona.