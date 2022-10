Al GF Vip 7 Antonella Fiordelisi è al centro di dinamiche amorose. Ha instaurato un rapporto più intimo con Edoardo Donnamaria, anche se in diverse occasioni i telespettatori hanno notato troppa ambiguità nei suoi comportamenti. Tra di loro ci sono stati dei momenti di tensione, ma anche baci e coccole. Ad intervenire sulla questione è stato adesso il papà Stefano Fiordelisi, che ha voluto rispondere su Twitter ad un utente. E ha svelato che la figlia ha paura di una cosa e non è facile per lei superarla.

Nei giorni scorsi al GF Vip 7 c’è stato un momento non molto positivo tra Antonella Fiordelisi e il coinquilino. Sfogandosi con Luca Salatino, Edoardo ha detto: “Ho sbagliato valutazione su di lei. Non è bello che lei fa i massaggi al c**o ad Antonino, fa il gioco della bottiglia e si bacia la gente. Dai non ci siamo proprio. Ok che non siamo fidanzati, ma abbiamo qualcosa e sarebbe rispettoso non fare queste cose. Ma a quanto pare lei non la pensa così. Prima di andare a cena ha fatto i massaggi dietro ad Antonino. Per me c’è qualcosa che non va”.

GF Vip 7 e Antonella Fiordelisi: ora parla il papà Stefano

La pagina social The Pipol Gossip ha scritto sul GF Vip 7 e Antonella Fiordelisi: “Ecco cosa pensa il papà di Antonella Fiordelisi sul rapporto con Edoardo Donnamaria. Antonella Fiordelisi è stata al centro di diverse critiche per il suo rapporto altalenante, se non ambiguo, con Edoardo Donnamaria. Il padre dell’influencer è intervenuto su Twitter per dire la sua”. E successivamente è stato riportato il virgolettato del padre Stefano, che in un tweer ha spiegato la sua posizione e rivelato cosa pensa della situazione.

Queste le parole di Stefano Fiordelisi: “Antonella ha una tremenda paura degli uomini. Vi assicuro che ha incontrato parecchi cogl***. Credo abbia bisogno di un nostro consiglio che magari seguirà…Per la prima volta”. E gli utenti hanno reagito: “Antonella, che schifo”, “Bravissimo Stefano Fiordelisi”, “Al GF Vip l’ho rivalutata tantissimo, è molto simpatica”, “Sì, si vede la paura che ha…”. Staremo a vedere se ci sarà un confronto in puntata tra papà e figlia. Non resta che aspettare le prossime puntate del reality show.

Intanto, tra le ultime storie Instagram di Teresa Langella un indizio prezioso ai fini della sua partecipazione al GF Vip 7 che era stata data da Amedeo Venza. Nel dettaglio, l’ex UeD si è immortalata in treno, in viaggio verso la Capitale: “In viaggio verso Rosa… Nuovi incontri, un’altra storia, tanta vita”, le sue parole.