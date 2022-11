Prosegue tra mille difficoltà il rapporto tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria al GF Vip. Da quando in Casa è entrata Micol Incorvaia, la situazione per loro due si è fatta più complicata perché la ragazza è l’ex del volto di Forum e inevitabilmente questo ingresso ha rotto una serie di equilibri nella coppia che stava per nascere. Edoardo Donnamaria ha sempre parlato di una breve frequentazione con Micol Incorvaia.

“Frequentazione durata pochi giorni e archiviata definitivamente”, ha ribadito il ragazzo sia in diretta che nei giorni scorsi. E lo ha ripetuto durante il confronto a 3 avvenuto in una recente puntata del GF Vip 7. Peccato che qualche attimo dopo, Micol Incorvaia lo abbia in un certo senso smascherato: le cose non starebbero proprio come le ha raccontate lui. Le cose che hai detto non stanno esattamente come le hai spiegate tu. A me sembra che tu abbia minimizzato comunque. Hai detto ‘io con lei sono stato 3 volte, massimo 5 giorni, una volta quando è capitato’. No bello non è andata così. Perché io ti voglio ricordare che fino a… vabbè dai è meglio che non parlo. Ad esempio quando mi hai chiesto di venire in vacanza a trovarti d’estate. Dai sinceramente”.

GF Vip 7, Antonella Fiordelisi minaccia Edoardo Donnamaria

Insomma una situazione abbastanza ingarbugliata e nelle ultime ore Antonella Fiordelisi ha sostanzialmente imposto a Edoardo Donnamaria di chiudere con Micol Incorvaia: “Io noto le persone che mi vogliono bene che sanno quanto io sia sensibile. Una persona con cui sei stato tanto a contatto mi ha profondamente mancato di rispetto. Fare quei confessionali in cui parla di cose vostre intime, di giochi che facevi tu in macchina con lei, che la volevi ancora in vacanza questa estate a me questa cosa mi dà fastidio, mi sento mancata di rispetto e non voglio avere più nulla a che fare con Micol, per me è come se non esistesse più”, ha detto nella notte la spadista.

“Per me, vedere una persona che ti è stata così vicino, così cattiva e rabbiosa nei miei confronti che vuole mettere zizzania in una storia che sto vivendo io a me dà fastidio – prosegue Antonella Fiordelisi rivolgendosi a Edoardo Donnamaria -. Hai sempre speso belle parole nei suoi confronti e te l’ho fatto fare perché mi sembrava carina ma ora è chiusa. Non vorrei una persona così falsa neanche come amica, non solo come fidanzata. Non sei una persona selettiva, fattelo dire. Prima di stare con me ti andava bene qualsiasi persona, ti andava bene qualsiasi cosa. Sono gelosa, mi dà fastidio il rapporto che hai con Micol, sono gelosa!”.

Quindi la spadista intima al volto di Forum di non parlare con Micol Incorvaia: “Tu con lei non ci parli, non me ne frega niente se vi volete bene. Sono sempre invidiose e gelose di tutto, pure nella vita reale è così, fanno le amiche davanti e poi… Io rimango schifata dalla gente che hai frequentato. Con me ha chiuso, deve essere la ragazza invisibile da questo momento in poi. Per me la mancanza di rispetto in questo modo con una che ha frequentato il mio ragazzo… sono stata anche abbastanza forte, ma non voglio avere più niente a che fare. Lei è una bambina gelosa e invidiosa! Vuole forse essere al mio posto? L’hai anche richiamata questa estate per fare roba, se l’hai fatto significa che stavi a corto di ragazze eh”.