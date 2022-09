GF Vip 7, Alberto De Pisis nuovo concorrente. Sono gli ultimi giorni di preparazione per Alfonso Signorini e il suo staff. La nuova edizione del reality più famoso d’Italia sta per iniziare: lunedì 19 settembre i nuovi concorrenti – non tutti – varcheranno la porta rossa e prenderanno posto dentro la Casa più spiata dello Stivale. Tra le ultime novità il forfait dell’opinionista di Pomeriggio 5 Patrizia Groppelli per motivi familiari.

Al suo posto spazio a Cristina Quaranta. Il nome dell’ex Non è la Rai era spuntato fuori qualche tempo fa assieme a quello di Gianmarco Tognazzi. Ma se quest’ultimo aveva smentito categoricamente, per la presentatrice e showgirl è arrivata la conferma. Spoilerato anche il nome di un’altra concorrente: Antonella Fiordelisi ha infatti pubblicato una story mentre si trovava nel backstage del GF Vip accompagnandola con una clessidra come a indicare che ormai manca poco.





GF Vip 7, spunta il nome di Alberto De Pisis

E manca davvero poco infatti. Nelle ultime ore è spuntato fuori un altro concorrente. Si tratta di Alberto De Pisis, un giovane di origini milanesi esperto di comunicazione. È diventato famoso soprattutto dopo la sua relazione con Taylor Mega, la nota modella e influencer star dei social. La curiosità è che Alberto si è dichiarato apertamente gay. Ma allo stesso tempo ha spiegato in un’intervista che il suo orientamento sessuale non è così definito.

Alberto De Pisis affermò di non avere pregiudizi e di essere aperto a qualsiasi possibilità in amore. Proprio per questo motivo si avvicinò a Taylor Mega. In ogni caso la sua storia ha destato scalpore tanto che Barbara D’Urso lo ha invitato a Pomeriggio 5 per dare la sua versione dei fatti. Lo stesso De Pisis aveva affermato che con la modella: “È nato un feeling che poi si è trasformato in passione vera e fisica”.

Alberto De Pisis ha sempre dichiarato di essere un ragazzo semplice e di non essere alla spasmodica ricerca della visibilità. Allo stesso tempo, però, si è detto disponibile a partecipare ad un reality come il Grande Fratello Vip. Ebbene sembrerebbe che il suo desiderio sia stato esaudito anche se, a differenza ad esempio di Pamela Prati e Giovanni Ciacci, il suo nome non è stato ancora confermato dallo staff.

