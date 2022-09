Una settimana esatta all’inizio del GF Vip 7 targato Alfonso Signorini, continuano le voci sui prossimi concorrenti. Tanti i nomi circolati durante l’estate alcuni confermati, altri ancora in attesa; per avere la griglia al completo bisognerà aspettare l’inizio ufficiale del programma, in un’intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni infatti Alfonso Signorini è stato categorico: “i nomi saranno top secret fino alla prima puntata”. E però qualcuno questo silenzio lo ha rotto. È il caso di un’attesa protagonista.



Parliamo di Patrizia Groppelli, l’opinionista di Mattino 5 che in un post su Instagram ha raccontato i motivi del suo rifiuto. “Allora ragazzi, ho un po’ di cose da dirvi per provare a spiegarvi un’ assenza molto lunga da voi! Ho avuto un’estate un po’ complicata: Mio padre ha avuto un problema di salute importante che oltre ad avermi parecchio destabilizzato ha richiesto molte delle mie energie. Ci sono state giornate fragilissime, specialmente da meta’ mese in poi!”.





GF Vip 7, Alfonso Signorini chiama Cristina Quaranta dopo il forfait di Patrizia Groppelli



E ancora: “In più anche il mio Aristotele ha subito un’altra operazione per un ennesimo mastocitoma. E vi garantisco che non c’è accanimento verso di lui solo un percorso dignitoso che si merita finché sarà possibile. Le notizie sulla mia partecipazione al grande fratello erano tutte vere! Certo c’è stato un bel balletto da maggio in cui avevo rifiutato perché me la facevo sotto, cambiando idea in estate prima che la situazione di mio papà diventasse instabile!”. (Leggi anche “Perché Marco Cucolo non ti lascia”. Lory Del Santo, la vip parla: umiliata in tv)



“Non me la sono più sentita, e mi è dispiaciuto molto, ogni scelta comporta dolore ma non mi sarei mai perdonata di abbandonare la mia famiglia in un momento in cui è necessario restare uniti e aiutarci a vicenda. Ci sono sempre dei noi detti con i nostri cari ma stavolta alzo le mani, fatelo anche voi con i non detti prima che sia troppo tardi!”.



“So che voi mi capirete, entrare in un gioco senza voglia e testa di giocare guasta la festa a tutti . E non me la sono sentita di portarmi dentro tutte le mie preoccupazioni, in questo momento ancora non riesco a barattare sorrisi con nessuno”. Rimpiazzare l’opinionista non è stato certo facile: Alfonso Signorini però ha calato l’asso, al posto di Patrizia Groppelli ecco Cristina Quaranta.

