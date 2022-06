Lory Del Santo, lite a Mattino 5 con Patrizia Groppelli. Nelle ore scorse la naufraga era finita sotto i riflettori per la sua storia con Marco Cucolo. Nella diretta di ieri dell’Isola dei Famosi era arrivata la reunion dopo la lite furiosa in Honduras. “Mi sento cambiato, credo di avere una testa più funzionante. L’Isola è un’esperienza che mi ha cambiato la vita”, ha esordito Marco. “A Lory voglio dire ho capito che è molto arrabbiata. Lory io so benissimo che tu sai difenderti da sola. Ho mancato di dire che in questi 9 anni tu per me sei stata fondamentale e una donna leale e sincera”.



“Mi dispiace che questa cosa non è arrivata e che sei stata giudicata diversamente. Tu sei una persona vera e mi dispiace di non aver detto queste cose. Tu sei stata attaccata e ti chiedo scusa per non aver detto che non sei falsa. Penso di aver sbagliato e mi farebbe piacere tornare con te”. Lory Del Santo aveva deciso di perdonare Marco Cucolo. Ma stamani è stata al centro delle critiche di Patrizia Groppelli.





Lory Del Santo, lite a Mattino 5: volano stracci con Patrizia Groppelli



Dopo una clip che ha riassunto tutto il percorso e la lite, Patrizia ha attaccato: “Cosa ti aspettavi Lory? Avete 20 anni di differenza. Cosa ti aspettavi da Marco, è un carissimo e bravissimo ragazzo ma comunque è stato con te perché voleva venire alla ribalta. Senza di te non sarebbe stato sull’Isola dei Famosi. Da fuori io posso ipotizzare una cosa del genere, io me lo ricordo quando veniva nelle trasmissioni”. (Leggi anche “Vi abbiamo scoperto”. Lory Del Santo e Marco Cucolo, succede dopo la lite all’Isola dei Famosi)



E ancora: “Tu, Marco, il vostro amore, un giorno vi lasciate, un giorno rimanete assieme. Hai un’età più avanzata rispetto a lui. Questo è un ragazzo che prima o poi dovrà spiccare il volo con una ragazza”. La conversazione poi è salita di livello con Patrizia che ha dato della badante a Lory che immediatamente ha risposto. “E no adesso basta, io ho scoperto che io sono buona e all’Isola ho subito tanti attacchi falsi e maleducati”.



“Non ho mai reagito con la verità. […] Ho sempre assorbito le falsità, adesso basta. Tienitelo per te, badante sei tu. Ma vaffangiro”. Patrizia Groppelli non è rimasta in silenzio: “Mi sembri un po’ nervosetta, è un complimento. Allora mettila giù come babysitter. Capisco che è tre mesi che non mangio però io sono stata educata con te, però tu mi stai aggredendo. Io sono stata gentile con te”.

“Così è meglio”. Lory Del Santo e Marco Cucolo, colpo di scena all’Isola dei famosi