Grande Fratello 2023, la voce dei fan si fa sentire. Negli ultimi giorni si respira aria di tensione all’interno della casa più spiata d’Italia. In particolar modo i riflettori sono rimasti accesi su Beatrice Luzzi e il suo umore di malcontento. La gieffina infatti ha lamentato non poca stanchezza, ponendo anche l’ipotesi di un abbandono del programma. E a complicare le cose, la polemica sorta in merito agli atteggiamenti di Garibaldi. Nel giro di poco tempo si è scatenato il caos.

Protesta tra i fan del Grande Fratello 2023, il pubblico non perdona. Beatrice Luzzi è stanca e ne avrebbe parlato di recente con Fiodaliso. Il 29 gennaio scade il suo contratto e la concorrente starebbe valutando l’ipotesi di non proseguire. Poi anche gli ultimi fatti su Garibaldi e Greta non avrebbero di certo disteso gli animi in casa.

Leggi anche: “Ha mentito a tutti, chi è davvero”. Stefano dentro il Grande Fratello e fuori il caos dopo la scoperta





Protesta tra i fan del Grande Fratello 2023, il pubblico non perdona. Si chiede il televoto flash

I social non fanno che riempirsi di cori di polemica da parte dei fan contro Garibaldi. Secondo molti infatti il concorrente avrebbe affermato di voler sputare in faccia a Beatrice Luzzi, seguito dalla risatina di Greta come da consenso. Il pubblico a casa non ci sta e chiede un televoto flash. Ma come sono andate realmente le cose? Il gieffino ha davvero detto una cosa simile?

Le parole di Garibaldi che emergono dalle varie clip sono state: “Altrimenti puuh! Puuh in faccia, in puntata. Lo faccio davvero”. A questo punto Greta Rossetti ha detto: “Puuh!”, seguito da una risatina, e ancora: “Però anche io lo so e lo so da tanto. Io non ho voglia di attaccare nessuno. Invece vengo attaccata. Ma cosa ho fatto di male? Io porto rispetto a tutti. È grave che una si allontana da me, visto che porto rispetto ed educazione. Io cerco di portare rispetto sempre. Quindi mi dispiace se si è allontanata“. Insomma, il senso potrebbe essere diverso da quello dato poco dopo le espressioni usate dal bidello e i due potevano non riferirsi espressamente a Bea. Resta il fatto che la posizione di alcuni utenti sembra essere inamovibile.

CARA GRETINA, COME PUOI PRETENDERE CHE NON SI PARLI PIU' DEL VOSTRO TRIANGOLO QUANDO SEI ENTRATA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER QUELLO? CREDI VERAMENTE CHE ALLA PRODUZIONE POSSA INTERESSARE ALTRO? COME POTREBBERO PORTARE AVANTI LA FAKE COPPIA SENZA DI TE?

#grandefratello pic.twitter.com/E40kijEq4M — 🐍Ross🐍 (@DigerossRoss) January 25, 2024

Bidello ora a Greta: "Guarda che in puntata faccio (a Beatrice) shpuuuuu scommetti?" e fà il gesto dello sputo.

Greta ride. Si danno il cinque.

E continua:

"Non ho fatto male a nessuno, porto rispetto a tutti".



Non ho più parole.#GrandeFratello pic.twitter.com/3KdWK7Mzxf — 🤍💙 (@Esticactus1) January 25, 2024

“Non ci siamo soffermati abbastanza su questo sputo di Garibaldi, l’hanno scorso per un finto sputo Elenoire fu mandata via. Ora non fate nulla?” e ancora: “Un provvedimento immediato per Giuseppe e anche Greta, quel gesto è squallido”, “Garibaldi che fa il gesto dello sputo. Stesso trattamento che hanno riservato ad Elenoire per lo stesso gesto: un provvedimento istantaneo”, “Cioè veramente siamo arrivati a ciò? Addirittura Giuseppe dice a Greta di mimare lo sputo verso Bea? E lei ride al posto di ribattere. E poi dice di essere una persona a modo!”, “Il bidello dice che in puntata sputerà a Bea mimando anche il gesto dello sputo. Il tutto tra le risate molto esuberanti di Greta, questa cosa oltre ad essere umiliante e grave è pure da squalifica.Hanno superato ogni limite”.