In questi ultimi giorni insieme ai soliti si è distinto Grande Fratello Stefano Miele e non solo perché si è legato a una delle concorrenti più forti, ossia Beatrice Luzzi. È uno degli ultimi arrivati in Casa e nell’ultima diretta è stato subito interpellato per un grosso scontro avvenuto con Perla. Lo stilista l’aveva accusata di aver sbottato durante la notte e di aver usato parole molto forti nei confronti di Monia La Ferrera.

Ma la clip mostrata da Alfonso Signorini l’ha smentito. E poi quelle allusioni su Federico Massaro, che non sono piaciute né dentro né fuori la Casa. Sempre qualche giorno fa Fiordaliso parlava con Letizia dello stilista ma una cosa ha dato fastidio a entrambe: “A me piace Stefano però anche il discorso che ha fatto a te, abbiamo avuto la stessa sensazione”. E la fotografa: “Sai anche quando mi sono un po’ stranita? Non so se tu c’eri, quando ha detto che Federico è omosessuale”.

“Stefano Miele ha mentito al GF”

Ora invece è fuori che si parla con insistenza di Stefano Miele per via di una segnalazione arrivata a Deianira Marzano che parla di un ragazzo che, in realtà, vuole solo fingere di essere chi non è al reality show di Canale 5. In questi retroscena inediti emerge come il concorrente non sia uno stilista ma un commesso.

Per questo, con tutto il rispetto della categoria, l’utente ha aggiunto che Stefano farebbe bene a volare più basso e, soprattutto, ad ammettere chi è davvero. Non solo. Stando a quanto si legge pare che il concorrente del GF abbia avuto dei rapporti di tipo professionale con Federico Massaro, che lavora per un noto brand di moda con cui anche Miele pare abbia avuto dei contatti.

Ad un certo punto, però, si legge ancora nel messaggio arrivato all’influencer Stefano pare abbia iniziato una relazione con un ricchissimo cliente straniero, ragione per cui è stato poi mandato via. Insomma, da questa segnalazione dovesse rivelarsi veritiera, per lui potrebbe mettersi male, soprattutto dal punto di vista del televoto.