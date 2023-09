Grande Fratello 8, fuori i primi nomi ufficiali. Il reality show di Alfonso Signorini continua a tenere il pubblico di telespettatori con il fiato sospeso. In attesa dello start ufficiale del programma che vedrà Nip e Vip varcare la soglia della gettonatissima porta rossa della casa più spiata d’Italia, continuano a circolare indiscrezioni e notizie che riguardano proprio i protagonisti della nuova edizione. Nello specifico nelle ultime ore sarebbero stati annunciati i primi 3 concorrenti NIP ufficiali del programma di successo. Ecco di chi si tratta.

I primi 3 concorrenti Nip ufficiali del Grande Fratello 8, ecco chi sono. Tante le novità a cui il reality show sembra andare incontro, una tra tutte la presenza di una sola opinionista. La scelta è caduta su un nome di successo, quello di Cesara Buonamici che si lascerà affiancare sui social dall’ opinionista Rebecca Staffelli. Ma per quanto riguarda i nomi dei concorrenti?

Il pubblico italiano freme dalla curiosità di scoprire i nomi di chi animerà le vicende all’interno della casa più spiata d’Italia, soprattutto perché questa nuova edizione vedrà, come detto, la partecipazione di concorrenti Vip ma anche Nip, ovvero non famosi. L’annuncio su Tv Sorrisi e Canzoni di Aldo Vitale riguarda proprio quest’ultimi. Annunciati dunque i primi sei concorrenti ufficiali, di cui tre Nip. Oltre ad Alex Schwazer, Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi ecco in arrivo altre conferme.

Trattasi nello specifico del modello e ingegnere Vittorio Menozzi, l’operaia Giselda Torresan e la fotografa Letizia Petris. Ma conosciamoli più da vicino. Si parte da Vittorio, 21enne laureato all’università di Parma in Ingegneria gestionale e gestione industriale che ha deciso di affacciarsi anche nel mondo moda come modello. Nonostante la giovane età, Vittorio ha già sfilato per Dolce e Gabbana e Missoni. Ben 186 cm di bellezza mediterranea, Vittorio su Instagram ha un seguito di fan che supera di poco i 6mila follower.

Si passa poi a Giselda, originaria di Asolo (Treviso), operaia di 33 anni in una fabbrica di stampaggio plastica, ma anche attiva influencer ecologista con ben 100mila followers su Instagram. Appassionata di trekking, la nuova concorrente sembra avere tutte le carte in regola per portare significativi contributi al cast dei concorrenti.

In ultimo Letizia, bellezza latina di 24 anni, originaria di Riccione e con la passione per la fotografia. Nonostante la giovane età, la nostra Nip vanta una collaborazione con Campari. E il pubblico social apprezza eccome: un profilo di 14mila follower e cascate di cuori per i suoi scatti d’autore. Insomma, le premesse si fanno decisamente interessanti, non credete?