GF Vip 8, a poche settimane dal via ecco che arriva una nuova bomba sul programma di Alfonso Signorini. Signorini che sta stringendo per chiudere il cerchio intorno al cast. I primi nomi ufficiali stanno arrivando per avere un quadro completo, tuttavia, bisognerà aspettare il prossimo 11 settembre, giorno in cui dovrebbe iniziare l’edizione numero 8 che potrebbe allungarsi ben oltre dicembre. Che edizione sarà Signorini lo ha fatto capire. Bussola sono le parole di Pier Silvio Berlusconi che ha detto, a chiare note, di non volere più trash sui suoi canali.

>“Perché è morta”. Il figlio si infortuna, mamma Lucinda si sente male e muore poco dopo

Della questione aveva parlato anche Guendalina Tavassi. “No ragazzi, me lo chiedete ogni anno. Non farò il GF. Se prima c’era un minimo di possibilità, ora ha fatto fuori tutte, tutte. Uno spasso”, premette polemica con evidente riferimento a Pier Silvio Berlusconi. “Beh, a me non me ne può fregar di meno, sinceramente ho il mio lavoro, mi diverto qui su Instagram, ci lavoro”.





GF Vip 8, Davide Silvestri favorevole allo stop al trash in tv

E ancora: “La televisione? Se mi propongono cose che mi piacciono le faccio, altrimenti non le faccio. Non sono una malata di televisione, ma del GF si. Quello è l’unico reality che rifarei, ma non credo che ci sia più spazio per influencer e personaggi trash. Definiamoci trash, ma che cavolo ce frega, è bello il trash”, concludeva Guendalina Tavassi.

Ora parla un’ex Gf Vip, Davide Silvestri che ha detto di essere dalla parte di Berlusconi: “Sono contento che Pier Silvio abbia deciso di ripulire il reality dal trash. Credo che questo sarebbe stato il Grande Fratello perfetto per me. È importante che ci sia stata questa sterzata perché molti giovani oggi seguono i reality e si identificano nei personaggi. Ho paura però che alla gente mancherà però il trash. La televisione ha bisogno di essere anche educativa”.

Tra i personaggi intanto si rincorre la lista che Brigitte Nielsen il figlio Killian potrebbero partecipare. Killian che sembra sia benvenuto nel programma solo a condizione che partecipi insieme alla mamma. La quale, però, non avrebbe alcuna intenzione di far parte del programma, tanto meno di rivedere il figlio con il quale non ha più rapporti.