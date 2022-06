Isola dei Famosi, il passato difficile per il naufrago. Il racconto davanti ai compagni di avventura per l’ultimo Vip sbarcato sull’Isola, pieno di energie e di voglia di aiutare il gruppo di naufraghi a superare le prova di sopravvivenza e magari riuscire a portare a casa la vittoria. Le sue parole parlano molto di lui. Ecco cosa ha rivelato.

Il suo nome Gennaro Auletto, professione modello, origini italo-marocchine. Il 21enne nato a Napoli sbarca sull’Isola dei Famosi carico di voglia di riscatto. Il racconto di un passato diffcile per il naufrago arriva a pochi giorni dalla fine del reality show di Ilary Blasi e la sua storia si arricchisce di particolari che parlano del suo passato e di chi è diventato oggi.





Gennaro Auletto, il passato difficile

Giovane e bello Gennaro Auletto ma con un passato difficile. Lo ha raccontato davanti ai compagni di avventura senza alcun timore: “Ho passato brutti periodi”, confessa il naufrago. A rendere note le sue parole, la redazione del programma che così riporta. (Gennaro Auletto ed Estafania, nuova coppia sull’Isola).

“Gennaro si apre con i compagni d’avventura e parla del suo passato: con umiltà e tanta determinazione è riuscito a raggiungere i suoi obiettivi e ottenere tante soddisfazioni”. Gennaro Auletto racconta: “Ho passato brutti periodi anche quando ho vissuto in Cina, Giapppone, Singapore, sono partito con 10 euro in tasca”. Un passato difficile per Gennaro che così racconta nel dettaglio.

“A Lambrate dormivo dentro un ostello e piano piano sono arrivato dove sono arrivato. Il successo del traguardo ha un altro sapore”, confessa ancora Gennaro Auletto intorno al falò al cospetto degli altri naufraghi dell’Isola. Un momento di forte commozione sull’Isola che nessuno dimenticherà. E un passato difficile che ha insegnato davvero tanto e che continua a farlo.

