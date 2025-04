La sua uscita da Amici 2025 è stata tra le più sentite di questa edizione. Angelica Gori, in arte Chiamamifaro, ha dovuto abbandonare il programma dopo uno scontro serrato al ballottaggio con la collega Senza Cri, che è riuscita a salvarsi e a proseguire il suo percorso nel talent di Canale 5. Anche Cristina Carella, coinvolta nel momento decisivo della puntata, ha ottenuto il via libera per restare nella scuola, lasciando così Angelica l’unica a dover fare le valigie.

Il verdetto è arrivato con grande emozione e rispetto, accompagnato da parole significative da parte di Maria De Filippi, che nel salutarla ha voluto sottolineare il percorso indipendente della giovane artista: “Sono contenta di averti conosciuta, non ho mai ricevuto una telefonata di tuo padre o tua madre, né ora, né quando sei venuta ai casting”. Un messaggio chiaro, che evidenzia come il cognome pesante non abbia influenzato la sua permanenza nel programma. I genitori di Angelica, infatti, sono il sindaco di Bergamo Giorgio Gori e la celebre giornalista Cristina Parodi. La conduttrice e il defunto marito Maurizio Costanzo erano stati persino testimoni di nozze della coppia nel 1995, un dettaglio che avrebbe potuto alimentare sospetti o favoritismi, puntualmente smentiti da quanto accaduto.

Le parole di Chiamamifaro sui genitori dopo l’eliminazione

Lo stesso desiderio di autonomia era stato espresso dalla giovane artista già all’inizio del suo percorso nel programma: “Con i miei genitori siamo d’accordo sul fatto che questa cosa la devo fare per conto mio. Non voglio che mi diano una mano in nessun modo. Ho passato una vita a sentirmi dire che sono raccomandata”. Una dichiarazione che ha accompagnato la sua presenza nel talent, sempre discreta, rispettosa, ma profondamente determinata. Il legame della famiglia Gori-Parodi con De Filippi e Costanzo, raccontato anche da Cristina Parodi in un post su Instagram dopo la scomparsa del giornalista, non ha mai interferito con il cammino della figlia.

Durante il momento del ballottaggio, l’atmosfera è stata intensa. Mentre Senza Cri non riusciva a trattenere le lacrime, tanto da spingere Maria De Filippi a scherzare: “Quando piangi non si capisce un piffero di quello che dici“, Angelica si è mostrata più contenuta. Solo dopo ha raccontato di aver pianto a lungo prima di collegarsi per ricevere il verdetto. E ha aperto il cuore parlando di quanto abbia significato per lei questa esperienza: “Da quando sono sul palco del serale mi sento me stessa nelle mie esibizioni, non voglio ancora tornare a casa. Sono cresciuta tanto qui dentro, ho solo paura di sentirmi una delusione se dovessi uscire oggi”.

Nel suo sfogo finale, la giovane cantante ha svelato le sue fragilità, ma anche l’immensa passione che la guida: “Avrei voluto arrivare più avanti, fare di più. Sento di aver fallito. A volte penso di avere delle difficoltà nel dire quanta fame ho per questo lavoro, per la musica, come se non volessi calpestare i piedi a nessuno e quindi lo esterno meno per non risultare presuntuosa. Ma io ho fame di questa cosa, so quanto ci è voluto per arrivare fin qui”. Parole che raccontano un percorso personale intenso, fatto di ostacoli interiori e grande voglia di emergere. Anche se l’avventura ad Amici si è conclusa, per Chiamamifaro sembra solo l’inizio di qualcosa di più profondo: la costruzione di un’identità artistica che non vuole appoggiarsi su nessun altro se non su sé stessa.

