Amici 24, polemiche dopo l’eliminazione di Chiamamifaro: non appena Maria De Filippi le ha comunicato che avrebbe dovuto lasciare la scuola, il pubblico si è scatenato. Il motivo? Secondo molti (e una teoria condivisa da gran parte dei fan di Amici), l’eliminazione sarebbe stata telefonata. In che senso? Chiamamifaro non sarebbe potuta non uscire. Lei, da parte sua, subito dopo l’eliminazione ha voluto ringraziare tutti, seppure in lacrime.

>>“Ha abbandonato il gruppo”. Ne vedremo delle belle, choc: il nome della famosa

Nello specifico ha detto: “Sono un po’ malinconica ma contenta se ripenso a tutto. So di essere un po’ più sicura della persona che sono e di cosa voglio essere. Il programma mi ha insegnato che sono abbastanza anche come persona”.





Amici 24, Chiamifaro out: la versione dei fan

E ancora: “Questo Serale mi ha dato tantissimo. Mi ha fatto un grande regalo questo programma. Anche se è stato difficile stare qui mi ha dato qualcosa che non avrei mai trovato da nessuna parte. Voglio suonare tutta l’estate, con gli amici e la mia band”. Queste le sue parole, chissà se commenterà la versione dei fan.

Secondo il pubblico Chiamamifaro è stata eliminata perché altrimenti la squadra di Zerbi e Cuccarini sarebbe rimasta con un solo allievo fino alla fine del programma. Senza Cri, insomma, sarebbe stata graziata per esigenze di spettacolo o meglio, ordini di scuderia per tenere accese le dinamiche del gioco. Si legge su Instagram.

“Senza Cri si è salvata solo perché Lorella avrebbe perso la sua squadra solo alla quarta puntata. Chiamamifaro nettamente superiore, con l’unica pecca di stare in una squadra numerosa. Un meccanismo totalmente sbagliato che penalizza i più bravi”. “Angelica è uscita solo per un discorso numerico, questa sera non meritava nemmeno il ballottaggio. Senza Cri questa sera meritava di uscire, ma ovviamente non si poteva lasciare solo Francesco in squadra. Dov’è finita la meritocrazia?”.