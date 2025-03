Dietro le quinte di Ne Vedremo Delle Belle, il nuovo varietà firmato Carlo Conti, il clima è tutt’altro che rilassato. Se in scena il sorriso regna sovrano, nel backstage si intrecciano tensioni, voci di malumori e persino misteri da risolvere. A dare il via al gossip è stato Giovanni Ciacci, che ha svelato in diretta una prima indiscrezione: una delle concorrenti non si sarebbe presentata alle prove.

Non è finita qui. A rincarare la dose è stata Angela Melillo, che ha riaperto un vecchio capitolo risalente ai suoi tempi come ballerina al Bagaglino. “C’era una prima donna – oggi mia collega nello show – che mi metteva sempre in ultima fila. È bionda, ma non farò nomi. Forse perché ero bionda e anche brava?”, ha detto pungente, lasciando tutti col fiato sospeso.

Leggi anche: The Voice Senior: sale sul palco e Antonella Clerici scoppia in lacrime. Chi è Monica





“NVDB, Ha abbandonato il gruppo”

Il mistero ha trovato nuova linfa grazie a Domenico Marocchi, che per un giorno ha lasciato il ruolo di inviato e ha indossato quello dell’investigatore del gossip. Ebbene sì, pare proprio che la star che ha saltato le prove sia Valeria Marini. Le sue iniziali, “V.M.”, hanno fatto da indizio per gli spettatori più attenti. Ma c’è di più: la showgirl avrebbe anche abbandonato il gruppo WhatsApp creato dalle concorrenti dello show.

Marocchi, scherzando con una citazione letteraria, ha detto: “È come Jack Frusciante: è uscita dal gruppo!”, rivelando che la decisione della Marini di disertare le prove sarebbe stata causata da una forte emicrania, forse alimentata dal costante flusso di messaggi ricevuti nel gruppo. Un esodo digitale che non è passato inosservato e che ha alimentato le chiacchiere dietro le quinte.

Nel frattempo, Domenico ha provato a far luce anche sul retroscena raccontato da Angela Melillo. Interpellando le protagoniste del programma, Matilde Brandi ha dato la sua versione: “Lorenza Mario è mora, e lo stesso vale per Pamela Prati. Quindi, per esclusione… sarà stata Valeria Marini a metterla sempre in fondo!”. Il sospetto prende forma.

Ma la diretta interessata non ci sta. Marocchi ha incrociato Queen Valery nei corridoi Rai e lei ha risposto con la sua consueta teatralità: “Amore, no! Non sono stata io. Anzi, sono famosa per aver voluto sempre le ballerine più belle accanto a me!”.

Una smentita con tanto di firma Marini. Insomma, tra chat abbandonate, assenze misteriose e vecchie rivalità da palcoscenico, Ne Vedremo Delle Belle si sta rivelando uno show imperdibile… anche fuori scena. E forse, come promette il titolo, davvero ne vedremo delle belle.