Le Blind Auditions di The Voice Senior 2025 si chiudono in grande stile, tra emozioni autentiche, colpi di scena e le ultime scelte decisive dei coach Arisa, Clementino, Loredana Bertè e Gigi D’Alessio. Dopo le prime selezioni e qualche rinuncia, si è entrati nel vivo della serata, con artisti che hanno portato sul palco storie di vita intense e voci cariche di esperienza.

Il primo protagonista a scaldare il pubblico è Vito Asta, 72 anni, romano di nascita ma parigino d’adozione. Ingegnere con una passione mai sopita per la musica, è stato tra i pionieri dell’elettronica negli anni ’70 nella capitale francese, prima che la vita lo portasse su altri percorsi. Per la sua audizione sceglie “I Feel Good” e sorprende con la sua energia. Clementino, inizialmente riluttante, invita ironicamente i colleghi a non voltarsi, ma proprio all’ultimo secondo cambia idea e si gira. “Un buon acchiappo” esclama soddisfatto, con Arisa che conferma: “Ottimo acchiappo, anche se un po’ disonesto…”.

Leggi anche: “Perché ci siamo lasciati”. Martina Colombari parla della fine della storia con Alberto Tomba





The Voice Senior, Antonella Clerici in lacrime per Claudia

Segue Sergio Andrini, milanese ed ex voce bianca del coro della Scala. “Da piccoli si sogna, ma poi la vita decide per te”, racconta, spiegando come la musica abbia ceduto il passo a una carriera come direttore marketing. Nonostante la sua performance vocale accompagnata dal sax, nessuno dei coach si gira. Eppure, subito dopo, sia Bertè che Clementino si mostrano visibilmente pentiti. La tensione cresce: ogni coach ha un solo posto libero in squadra.

Nel frattempo, i quattro coach regalano al pubblico un momento inedito: una canzone rap scritta e interpretata insieme, che conquista il pubblico. “È così facile che la puoi cantare anche tu, Antonella”, dice scherzosamente D’Alessio alla Clerici. Lei, sorridendo, rimanda al futuro: “Prenderò lezioni di canto, l’anno prossimo vi stupirò!”.

L’atmosfera si fa ancora più emozionante con l’ingresso di Franco Cosa, che racconta una vita sospesa tra musica e lavoro da camionista, abbandonato nel 1988 per seguire il sogno artistico. Sul palco canta un brano di Lucio Dalla e colpisce profondamente Gigi D’Alessio, che arriva perfino a bloccare la Bertè per assicurarsi il talento. “Lucio Dalla è stato il primo a credere in me. Ci manca tanto”, dice Gigi con emozione. Franco, grato, sceglie proprio lui, completando così il team D’Alessio.

Arriva poi Alessandra Baldi, sessantenne milanese con una vita nella grande distribuzione, ma da sempre immersa nella musica: Beatles dal padre, Mina dalla madre, ma il suo cuore batte per il blues e il rock. Sulle note di “Because the Night”, conquista Loredana Bertè in pochi secondi, seguita da Arisa e Clementino. La Bertè non ha dubbi: “Chi porta questo pezzo alle blind e lo canta così, ha la grinta che piace a me”. Alessandra risponde con entusiasmo: “Sono cresciuta con la Banda Bertè!”. E così Loredana chiude la sua squadra.

Monica ha due grandi amori: sua figlia e la musica. Canta a #TheVoiceSenior col cuore la meravigliosa “Tutt'al più” di Patty Pravo ❤️🥰 pic.twitter.com/NQvVmDFEsz — The Voice Of Italy (@THEVOICE_ITALY) March 28, 2025

L’ultima grande emozione della serata arriva con Monica Bruno, 60 anni, di Lecce. La sua è una storia toccante: dopo la perdita della madre, aveva smesso di cantare per senso di colpa, finché la figlia non ha deciso di iscriverla al programma, spingendola a riprendersi la propria felicità. Monica, visibilmente commossa, canta “Tutt’al più” con un’intensità che tocca il cuore.

Si girano Arisa e Clementino, mentre anche Antonella Clerici, travolta dall’emozione, si asciuga le lacrime. “Hai cantato con il cuore, e vedere tua figlia commossa mi ha travolta”, confessa la conduttrice. Anche Gigi D’Alessio si rivede nel dolore di Monica: “Ti capisco, ho vissuto qualcosa di simile”. Alla fine, Monica sceglie Arisa, che completa così il suo team. Con le squadre finalmente al completo, si chiude un capitolo intenso di The Voice Senior 2025. Le prossime fasi si annunciano ancora più coinvolgenti, tra sfide, musica e tanta, tantissima umanità.