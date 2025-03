Alla soglia dei 50 anni Martina Colombari ha raccontato alcuni dettagli della sua vita privata alzando, una volta per tutte, il velo sul motivo che portò alla rottura con Alberto Tomba. Il racconto al Corriere della Sera è iniziato parlando dell’imminente compleanno: “È un giro di boa che non passa inosservato. E per una donna è più difficile gestirlo, sia a livello fisico che mentale – dice – Mi sto preparando con lo stile di vita, che mi dà sicurezza”.

>> “Costa quasi 2mila euro”. Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, regalo di lusso per la figlia Gabriella

“Ed è opportuno rivolgersi a un ginecologo specializzato nella menopausa, io faccio una terapia con gli ormoni bioidentici. Passi gli anni a cercare di guadagnarti ogni cosa, a dimostrare che sei una brava moglie, madre attrice, poi fai pace con te stessa e smetti di sentirti giudicata”.





Martina Colombari: “Perchè io e Alberto Tomba ci siamo lasciati”

“La bellezza? L’ho sfruttata come fosse stata un talento – continua – anche se non lo è. Ho fatto in modo di usarla nei ruoli in cui mi serviva, ma nel nostro ambiente se sei bella non vieni considerata credibile”. Poi ha parlato del figlio Achille: “La sua è storia di tanti adolescenti e post adolescenti in un mondo complicato, i social si sono accaniti perché è figlio di due personaggi famosi”.

“Ma di situazioni come la sua ce ne sono tantissime. Gli sono stata vicina come potevo, facendo quello che dovevo per capire il suo disagio. Ora è tutto chiaro, ci è voluto del tempo, è seguito dalle persone giuste. Io e Billy gli siamo stati vicini sempre, solo all’inizio abbiamo avuto delle tate. Nel periodo di maggiore difficoltà una giornalista in tv arrivò a dirmi che Achille avesse bisogno di avere accanto una che fosse più madre e meno donna”.

Infine ha parlato della storia con Alberto Tomba: “Non ci sentiamo ma ci mandiamo dei messaggi, magari quando siamo in posti dove siamo stati insieme. La nostra è stata una favola alla Disney, il campione e la più bella d’Italia, un amore vero. Il mio primo fidanzato, il primo con cui ho fatto l’amore. Ci lasciammo perché io ero uscita dall’ombra, mi odiavano tutti perché gli avevo tolto attenzione. Dopo la separazione ho avuro un anno in cui ho cambiato un ragazzo al mese”.