Sabato 12 aprile, Canale 5 ha ospitato una nuova frizzante puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, dove, come da tradizione, non sono stati solo gli allievi a salire sul palco, ma anche i professori. Intorno alle 22:15 è scattato l’attesissimo “guanto dei prof”, ormai un momento cult del programma. Ma stavolta a sorprendere davvero tutti è stato un dettaglio in più: ad affiancare i professori nelle performance sono stati anche alcuni dei giudici, trasformando la sfida in uno spettacolo ancora più imprevedibile e coinvolgente.

Tre le squadre in gara: Lorella Cuccarini in coppia con Amadeus, Rudy Zerbi con Elena D’Amario, Cristiano Malgioglio al fianco di Anna Pettinelli. Il compito di giudicare le esibizioni è stato affidato a un trio d’eccezione: Deborah Lettieri, Emanuel Lo e Alessandra Celentano. La sfida si è aperta con Cuccarini e Amadeus, che hanno portato in scena un’esibizione dal sapore “pop-rap”, interpretando un brano che rievocava l’energia di Rose Villain e Gué. Il risultato è stato un mix riuscito di ritmo e ironia, che ha conquistato pubblico e giuria.

Ma il vero colpo di scena è arrivato con l’esibizione della coppia Zerbi-D’Amario. Se sulla carta si trattava di un’esibizione in stile “americano”, nella pratica è stata Elena D’Amario a dominare totalmente la scena. Una coreografia potente, sensuale, calibrata in ogni movimento. Rudy Zerbi, al contrario, è rimasto per lo più passivo, spettatore privilegiato di un numero che culmina in un momento del tutto inaspettato: un bacio sulle labbra. La reazione sorpresa di Zerbi ha fatto esplodere il pubblico in uno scroscio di applausi e risate, mentre la danzatrice, perfettamente a suo agio, proseguiva senza perdere un colpo.

Maria De Filippi non ha esitato a intervenire, con la sua consueta ironia: “Elena bravissima, ma tu non ti vergogni? Tu non hai fatto niente”, ha detto rivolgendosi a Rudy Zerbi. E poi, con tono divertito, ha aggiunto: “Addirittura sedendosi sul tavolino, quasi si stava ribaltando”. Un siparietto che ha strappato più di un sorriso, sottolineando ancora una volta la capacità del programma di mescolare talento e leggerezza.

Alla fine, però, il verdetto è stato chiaro. Alessandra Celentano e Deborah Lettieri hanno scelto la coppia Cuccarini-Amadeus come vincitrice della sfida. La loro interpretazione, fresca e accattivante, ha convinto per coesione e stile, superando anche l’effetto sorpresa della performance di D’Amario e Zerbi. La vittoria è andata dunque a chi è riuscito a coniugare ritmo, presenza scenica e complicità, senza rinunciare al divertimento.

Il bacio tra Elena D’Amario e Rudy Zerbi, come poi chiarito, era solo un momento giocoso e previsto dalla coreografia. Ma il confine tra realtà e finzione, ad Amici, continua a essere sottile e affascinante. Ed è proprio questo che tiene il pubblico incollato allo schermo, puntata dopo puntata.