Era da tanto che non si assisteva a qualche gaffe durante una diretta di Mentana. E alla fine è successo di nuovo, protagonista (a sua insaputa) Paolo Celata, lo storico giornalista di TG La7. In collegamento da Roma, Celata ha tra le grinfie Andrea Delmastro, di FdI. Così, nel corso di Diario Politico l’uomo fa una serie di dichiarazioni per poi sapere che quando le ha fatte in studio avevano mandato la pubblicità. È Celata a dare la brutta notizia: “Aspetti, Mentana mi sta dicendo che ci siamo persi la prima parte, mi hanno detto che eravamo in pubblicità. Almeno una me la ripete?”.

Naturalmente il neo-deputato di Fratelli d’Italia è rimasto senza parole, ha girato i tacchi e se n’è andato. Poco dopo però è stato inseguito da Celata che ribatte: “Almeno un giudizio sul discorso di Giorgia Meloni me lo ripete?”. L’onorevole è rimasto spiazzato: “Ma lei mi sta prendendo in giro? Lei sta scherzando?”. Celata è apparso un po’ mortificato: “Le garantisco che mi è stato detto che adesso siamo rientrai dalla pubblicità”.

E ancora: “Mi viene da ridere perché è tutto vero e non la sto prendendo in giro”. A questo punto il deputato, allibito, si ferma e non capisce se sia tutto frutto di uno scherzo o se sia tutto reale. Celata però non molla: “CI dica l’ultima dichiarazione sulla Meloni, sembra un teatrino”. A quel punto il politico, vedendo l’imbarazzo di Celata si convince e ricomincia da capo il suo discorso.

Prima però si lascia sfuggire: “Non ho capito se oggi lei lavora per La7 o per Le Iene – dice Delmastro a Celata – però andiamo avanti”. A quel punto l’esponente di Fdi effettua l’intervista in maniera normale e alla fine se ne va tra i saluti e le scuse del bravo giornalista di La7. Non è di certo la prima volta che succede un’incomprensione di questo tipo in un programma di Enrico Mentana, anzi.

Il direttore di TG La7 non è di certo nuovo a siparietti del genere, soprattutto quando riesce a mettere in imbarazzo i suoi giornalisti sul campo. In effetti grasse risate in studio, mentre Celata tentava a tutti i costi di portare a casa un’intervista. Ci sarà un motivo se Mentana è uno dei più amati di sempre?

