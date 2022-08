“Voi non ci crederete”. Enrico Mentana, imbarazzo in studio durante il Tg: succede tutto in diretta. VIDEO

Simpatico siparietto in diretta al Tg La7. Enrico Mentana senza luce nello studio, ma è tutto sotto controllo. Anzi, a raccontarlo ai telespettatori è proprio il direttore che con molta ironia fa inquadrare i colleghi quasi al buio. Tutto succede mentre il giornalista sta introducendo i conduttori del programma La Corsa Al Voto. È in questo momento che le luci dello studio rimangono spente. La battuta di Enrico Mentana non si fa attendere e con il suo solito sarcasmo tenta di strappare un sorriso ai telespettatori.

“Voi non ci crederete – dice -, dobbiamo aspettare che si accenda la luce dalla loro parte dello studio, guardateli, facciamoli”. A quel punto il direttore si rivolge direttamente alla regia: “Vedere al buio, questa è la situazione. Sono carini anche nella penombra, ci sono Paolo Celata, mi sembra di riconoscerlo sulla sinistra, e a destra Alessandro De Angelis”. Finita qui? Neanche per sogno: “Abbiamo pagato la luce solo per una parte di studio.

È cominciato il razionamento energetico, proprio da noi, da La7. In penombra è molto più confidenziale”. Senza farsi prendere troppo dalla situazione e dopo qualche risata, Celata e De Angelis presentano la puntata al buio. “Ci vediamo lì – conclude a quel punto Mentana -, se non vi spiace vi vengo a salutare”.

Solo dopo Mentana riprende la parola e saluta il pubblico da casa, chiudendo dunque l’edizione del suo telegiornale. Bravissimi i colleghi che seppur con qualche ironia, spiegano il programma della serata e danno appuntamento ai telespettatori. Non è di certo la prima volta che Mentana è costretto a improvvisare durante il suo Tg.

"Il razionamento energetico è iniziato…. da La7". Non si accendono le luci dello studio: siparietto durante l'anticipazione della puntata di questa sera de #LaCorsaAlVoto pic.twitter.com/52eLKc778N — Tg La7 (@TgLa7) August 29, 2022

Non poche volte infatti si è ritrovato a commentare e gestire diversi fuori onda non voluti, collegamenti che saltano e così via. C’è da dire tuttavia che mai il direttore si è lasciato sovrastare dalla rabbia o da qualche parola di troppo. Mentana è un professionista da tanti anni e sa che il bello della diretta è proprio questo.

