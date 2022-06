Enrico Mentana e il lapsus con Renzi. In queste ore non si parla d’altro: del magnifico botta e risposta tra il leader di Italia Viva e il direttore del TG La7. Siamo nella cornice della crisi del Movimento 5 Stelle, quella che vede Di Maio dimissionario da Ministro degli Esteri. Una crisi nuova che metterà a dura prova il governo di Mario Draghi. Il dibattito politico in queste ore è tutto lì, cercando di capire se cadrà o meno il governo senza la forza dimaiana all’interno della stessa coalizione riformista.

Se lo chiede anche il direttore del TG La7 che non nasconde una certa preoccupazione a riguardo. Intercettato dal Paolo Celata, una webstar oramai (grazie alle sue ospitate a Propaganda Live), c’è Matteo Renzi. Naturalmente l’ex premier toscano si è subito prestato ai microfoni per commentare la crisi che sta accompagnando il governo in queste ore tumultuose. Mentana ha subito preso la parola ma qualcosa è andato storto poco dopo è andato storto.

Enrico Mentana: età, altezza, peso, figli, moglie. Tutto sul giornalista italiano





Enrico Mentana e il lapsus con Renzi: è successo in diretta al TG La7

Per la troppa fretta, forse, il padrone di casa fa un brutto errore in diretta. Enrico Mentana e il lapsus con Renzi. Ma cosa è successo? Il direttore di Tg La7 si è rivolto a Renzi così: “Ecco abbiamo Di Maio in collegamento…”. Prima un momento di gelo con lo stesso inviato di La7 in imbarazzo, poi la risposta ironica di Renzi: “Buonasera dottor Vespa…”.

Il confronto tra Renzi e Mentana è andato avanti anche con battute a sfondo calcistico e sul “bullismo” (si fa per dire, Ndr) che il direttore riserva al povero Celata. Poi l’intervista è andata avanti. Naturalmente i due hanno dato vita a uno scambio di battute che ha stemperato la tensione dovuta alle vicende politiche che stanno tenendo il paese in tensione.

#SpecialeTgLa7 lapsus di Mentana che chiama Renzi "#DiMaio". La replica: "Ho fatto querele per molto meno" pic.twitter.com/BgpRuM3mno — Tg La7 (@TgLa7) June 21, 2022

Da quello che si dice, al momento l’esecutivo di Draghi non dovrebbe correre rischi, ma di fatto l’uscita del Movimento dalla maggioranza potrebbe essere dietro l’angolo. Non ci resta che attendere per capire se sopraggiungerà il buon senso o se si deciderà che è il momento di un nuovo governo, come se ne avessimo davvero bisogno in un momento come questo.

“A casa, dopo il tg”. Enrico Mentana, parla la compagna vip: racconto privatissimo