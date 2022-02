Non si sa molto sulla vita privata di Enrico Mentana. In fondo si tratta di un personaggio pubblico, ma da sempre molto attento alla sua vita privata. Il famoso quanto talentoso giornalista di La7 però, è tornato a far parlare del suo privato indirettamente. In realtà ci ha pensato a farlo la sua attuale compagna, la bellissima giornalista Francesca Fagnani. La conduttrice di Belve è da tempo legata a Enrico Mentana (si parla del lontano 2013), ma guai parlare della loro storia d’amore. La donna infatti non ha nessuna intenzione di rispondere alle domanda sul direttore del Tg di La7.

“Non sono mondana – dice – e non cerco visibilità sulla coppia. E poi a lui nessuno chiederebbe mai di me. Vede la differenza di trattamento tra uomo e donna?”. Tuttavia, raggiunta dal settimanale Gente, qualcosa riesce a raccontare e si sbottona un po’. Da fuori, si potrebbe immaginare una vita piena di confronti sulla politica e sui fatti di cronaca a casa Mentana. Invece no. In realtà, racconta Francesca Fagnani, accade l’esatto opposto. “Magari: io lo farei, ma Enrico Mentana dopo il lavoro risponde a monosillabi. Diventa muto”.

Per i due non è sempre tutto semplice. Un po’ come durante il periodo che ha visto Enrico Mentana positivo al Covid e la Fagnani in quarantena. Un periodo, come per tante coppie, non semplicissimo ma che la giornalista ha buttato sul ridere: “La quarantena con Mentana? “Le rispondo così: per fortuna la casa è grande. E ho detto tutto”.





Tuttavia Francesca Fagnani preferisce tenere la sua vita privata fuori dai riflettori. E lo aveva già ribadito quando disse: “Non ho mai fatto un servizio posato, non frequento posti mondani, non mi faccio fotografare, non pubblico scatti nostri su Instagram. Enrico Mentana è un personaggio molto famoso, lo so, ma, nel mio piccolo, non ho mai cercato di dare visibilità alla coppia”.

Enrico Mentana ha 66 anni: è nato a Milano il 15 gennaio 1955, sotto il segno zodiacale del Capricorno. Dopo un lungo fidanzamento, Mentana ha sposato nel 2002 Michela Rocco di Torrepadula, ex miss Italia 1987 con la quale ha avuto due figli: Giulio (2006) e Vittoria (2007).