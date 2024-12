Michele Longobardi è stato cacciato da Uomini e Donne, ormai sembra appurato visti i tanti spoiler delle ultime registrazioni, ma ogni giorno arrivano nuovi dettagli. In breve l’ex corteggiatore di Manuela Carriero diventato tronista in questa nuova stagione è finito al centro della bufera nel momento in cui la sua ex pretendente Mary ha svelato l’esistenza di un suo profilo social fake con cui si teneva in contatto con le ragazze.

Con lei, poi eliminata, e Amal. Veronica, invece, non avrebbe avuto contatti via social con lui. La cacciata era nell’aria, ma mercoledì Michele sarebbe entrato in studio con l’obiettivo di uscire dal programma mano nella mano con Amal, ha riferito Lorenzo Pugnaloni. Purtroppo per lui però subito dopo Maria De Filippi ha fatto intervenire telefonicamente una ragazza, la quale ha rivelato con tanto di prove di averlo frequentato fino al 7 dicembre scorso.

UeD, chi è la ragazza che Michele Longobardi sentiva fuori

Quindi oltre alle chat è saltata fuori anche una conoscenza che l’ormai ex tronista aveva instaurato fuori dagli studi. Conoscenza fatta di chiamate, messaggi e chat più o meno spinte che ha lasciato basito l’intero parterre di Uomini e Donne. A quel punto la conduttrice non ha avuto altra scelta di allontanare Michele dal programma.

Ma ora si è scoperto chi sarebbe questa ragazza: sempre dalle anticipazioni svelate da Pugnaloni si capisce che si tratta di Alessandra Somensi, un’ex corteggiatrice e anche scelta di un altro ex tronista, Luca Daffrè. A quanto pare sarebbe stata proprio lei la donna a cui Michele aveva promesso di continuare la storia dopo la fine del suo percorso nel programma.

E ora sì che la frase “Facciamola finita, fammi finire il percorso a Uomini e Donne” che lui le avrebbe detto si è rivelata profetica. Peccato che il suo percorso di cui tanto parlava con Alessandra sia finito nel peggiore dei modi. “Il peggior tronista della storia”, gli avrebbe detto Veronica, furiosa e scioccata al pari di Amal, di Gianni Sperti e di tutti gli altri in studio.