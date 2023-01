Francesco Facchinetti, il cambiamento choc. Ai fan non sfugge mai nulla, soprattutto quando qualcosa o qualcuno va incontro a un cambiamento drastico. Ed è questo il caso dell’ex compagno di Alessia Marcuzzi ospite della prima puntata di Boomerissima, il nuovo show che vede alla guida del timone proprio Alessia.

Francesco Facchinetti ingrassato. Non potevano che notarlo i telespettatori di Boomerissima che hanno seguito la prima puntata dello show andato in onda su Rai 2 e che avrebbe visto in studio proprio Dj Francesco nelle vesti di ospite del programma. Poi con un bomber molto colorato, per il figlio di Roby Facchinetti passare inosservato era del tutto impossibile.

Francesco Facchinetti ingrassato: “Irriconoscibile!”

Un cambiamento drastico, si diceva dalla barba mancante ai chili in più, al punto da spingere alcuni utenti a commentare con “irriconoscibile”, a proposito della nuova immagine di Dj Francesco. O ancora tra i commenti si legge: “Ma Facchinetti ultimamente cosa mangia?”, “Facchinetti sorry, ma ti serve un po’di Botox, sole e palestra”. (“È morto, lasciato in strada per ore”. Grave lutto per Francesco Facchinetti: la denuncia).

E a proposito del papà della splendida Mia, di recente Dj Francesco avrebbe rivelato di non condividere la scelta del figlio: ”Ho il cuore spezzato, è successa una cosa veramente brutta”, ha raccontato Facchinetti con gli occhi lucidi. Poi la registrazione di una videochiamata con i figli Leone e Lavinia e la moglie Wilma, durante la quale il bimbo ha osato mostrarsi al padre con una maglia del Milan. Dj Francesco non l’ha presa affatto bene e il video è diventato virale soprattutto in ambito calcistico.

Dopo la relazione con Alessia Marcuzzi, che ha reso la coppia genitori della splendida Mia, Francesco Facchinetti ha sposato Wilma Faissol, fashion blogger ed influencer brasiliana, nata il 2 febbraio 1982 a Rio de Janeiro. I due sono convolati a nozze due volte, l’11 dicembre 2014 con una cerimonia in gran segreto a Mariano Comense e il 22 settembre 2015 a Varenna, questa volta al cospetto di tantissimi invitati.

Francesco Facchinetti, oltre a essere il papà di Mia, nata nel 2011 dalla storia con Alessia Marcuzzi, ha dato alla luce insieme a Wilma anche Leone nato il 29 ottobre del 2014 e Lavinia Angelica Catherine nata l’8 marzo del 2016. Wilma è anche mamma di Charlotte Olympia Faissol Muller, avuta da una relazione precedente con un uomo.