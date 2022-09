Francesco Facchinetti lascia il suo programma in diretta radio per una visione di vedute diverse. Ma cosa è successo? Il cantante, che spesso racconta (tutto, davvero tutto) sui social, ha fatto una scenata in diretta rifiutandosi di parlare di Francesco Totti e Ilary Balsi all’interno del suo programma. Il conduttore a un certo punto della diretta ha detto: “Piuttosto che parlare di Totti e Blasi rischio il posto”. E ora si viene a sapere che il suo posto all’interno di Radio105 sarebbe a rischio.

In realtà, fanno sapere i soliti beninformati, il rischio di chiusura è per l’intero programma da lui ideato, ma occhio, il condizionale e d’obbligo. In ogni caso, addentrandoci nella motivazione che ha fatto scattare Francesco Facchinetti, sembra che l’ex di Alessia Marcuzzi non riesca bene a ‘sparlare’ degli altri. Poco dopo la diretta ha deciso di spiegare l’accaduto sui social. “Io non volevo parlare della questione non perché abbia qualcosa contro di loro ma perché non voglio parlare dei fatti degli altri”.

Francesco Facchinetti che lascia il suo programma in diretta radio

“So che è un argomento di attualità e costume ma a me non frega un ca**o. Non parlo di queste cose, piuttosto rischio il posto”. E ancora: “Chiedo scusa se me ne sono andato di punto in bianco dal programma, lo so che non è da professionisti.” Insomma, Facchinetti “Non ama parlare dei fatti degli altri”, ma chi fa radio sa bene che non sempre si possono raccontare fatti personali, anzi, quasi mai.

Nel frattempo, sul fronte Totti -Ilary (sì, noi ne parliamo), siamo in attesa di scoprire se lei replicherà pubblicamente in televisione dopo le accuse dell’ex campione della Roma fatte tramite un’intervista. Ora però è emerso un nuovo retroscena che riguarda proprio Er Pupone.

Sulla vicenda Ilary-Totti consiglio di andare a vedere le storie di Francesco Facchinetti, parlare tanto per è inutile e deleterio #rosaspace — Monica 🌒 (@Monicasci11) September 12, 2022

Sulla separazione da Ilary Blasi, indirettamente è intervenuto anche lo zio della conduttrice, Stefano: “Vi mostro in un’unica foto il concetto di FAMIGLIA. Quando il mare è in tempesta si torna nel porto dove tutto è iniziato e si ha la certezza di trovare l’amore come se il tempo non fosse mai passato. Questo è quello che ci è stato tramandato dai nostri nonni, dai nostri genitori e che tramanderemo ai nostri figli e nipoti. Ci è stato insegnato il vero valore e significato di famiglia”.

