Francesco Facchinetti è una furia col figlio. Il video diventa virale, soprattuto in ambito calcistico e fa parecchio ridere. Ma cosa è successo? Niente di grave per fortuna per l’ex di Alessia Marcuzzi e sopratutto per la prole a seguito. Tutta colpa di una scelta del ragazzo che il padre non condivide affatto.

Come è noto, Francesco Facchinetti è un tifoso sfegatato di calcio e dopo avere visto un video del figlio, ha lanciato l’allarme sui social, facendo preoccupare i suoi fan.”Ho il cuore spezzato, è successa una cosa veramente brutta”, racconta Facchinetti con gli occhi lucidi. A questo punto l’uomo condivide la registrazione di una videochiamata con i figli Leone e Lavinia e la moglie Wilma, durante la quale il bimbo ha osato mostrarsi al padre con una maglia del Milan. Non l’ha presa affatto bene.

Francesco Facchinetti: età, altezza, peso, figli, attuale moglie, ex fidanzate





Francesco Facchinetti è una furia col figlio: cosa è successo

Francesco Facchinetti è una furia col figlio: “Cosa sto vedendo, ditemi che è uno scherzo”, prosegue l’uomo del tormentone estivo di tanti anni fa. “Che maglia ha addosso mio figlio? Siamo fuori di testa? Leone prometti a papà che è l’ultima volta che metti quella maglia lì per favore”, chiede Facchinetti. “No”, risponde deciso il bambino, senza indugi. “A che squadra tieni?”, chiede Facchinetti.

“Milan” risponde spavaldo il ragazzino e poi scoppia a ridere. “Leone, su queste cose non si scherza. Sai che il papà scherza su tutto, ma non su questo. La squadra è l’Inter, non il Milan”. A questo punto interviene la moglie: “In questa famiglia nessuno è malato di calcio e nessuno segue le squadre”. Poi ancora Francesco: “Fa niente, la famiglia Facchinetti tiene all’Inter. No Inter, no Juve”.

E ancora Wilma: “Di Facchinetti questi bambini hanno solo il nome”. Momenti di panico, poi torna la calma e la razionalità. Un siparietto tutto da ridere per Francesco Facchinetti, la moglie e i figli. In fondo il segreto per vivere felice, tante volte, è non prendersi mai sul serio. E su questo Facchinetti è un maestro.

“È morto, lasciato in strada per ore”. Grave lutto per Francesco Facchinetti: la denuncia