“Questa sera non devi farlo”. Fiorella Mannoia, la curiosa richiesta (in diretta) a Carlo Conti

A dieci anni dalla sua scomparsa Rai1 ricorda Lucio Dalla, il grande cantautore bolognese che ha scritto pezzi memorabili. E lo fa con uno spettacolo intitolato “DallArenaLucio”, andato in onda nella serata di venerdì 3 giugno. Alla conduzione Carlo Conti con la partecipazione straordinaria di Fiorella Mannoia: due padroni di casa che hanno accompagnato il pubblico in quello che è stato uno degli eventi live più prestigiosi del 2022.

Tanti i cantanti italiani che hanno voluto omaggiare Lucio Dalla: da Marco Mengoni ad Alessandra Amoroso, passando per Giuliano Sangiorgi, Samuele Bersani, Ron, Il Volo, Tommaso Paradiso, Brunori Sas, La Rappresentante Di Lista, Gigi D’Alessio, Noemi, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Marco Masini, Stadio, Francesco Gabbani, Tosca, Pierdavide Carone, Ornella Vanoni, Il Piccolo Coro dell’Antoniano.





Fiorella Mannoia Dallarenalucio ricorda Lucio Dalla

“Da sempre le canzoni di Lucio Dalla rappresentano uno “spaccato” del nostro Paese – si legge sul sito della Rai – hanno accompagnato intere stagioni influendo sulla cultura e sul modo di pensare: addirittura il Cinema scoprì nelle sue canzoni, nei suoi testi, la capacità di creare emozioni ed ambientazioni quasi fossero sceneggiature, lui che fu “protagonista ex machina” di un cult-movie come “Borotalco” (di e con Carlo Verdone)”.

“È la prima volta dopo la pandemia, questa sera, che l’Arena di Verona è piena in tutta la sua capienza e gli spettatori non indossano le mascherine” ha inoltre fatto notare Carlo Conti, tra gli applausi di tutti i presenti. Poi c’è spazio per un aneddoto raccontato da Fiorella Mannoia che in apertura di trasmissione ha detto “Questa sera io non sono Fiorella, sono Rosalba…”. “Presentano questo spettacolo Carlo e Rosalba”, ha poi aggiunto scherzosamente, raccontando a Carlo Conti: “Era Lucio a chiamarmi Rosalba…”.

“Lucio Dalla cambiava a tutti il nome. Per lui io sono sempre stata Rosalba, quindi stasera tu non devi chiamarmi Fiorella ma, appunto, Rosalba” ha detto la cantante a Carlo Conti, il quale ha risposto raccontando a sua volta un suo di aneddoto, ossia: “Io per lui ero invece ‘lo scuro’, chissà perchè!”. Ridendo, Fiorella Mannoia ha quindi dato il via ufficiale alla puntata dicendo ai telespettatori: “Ecco a voi Rosalba e lo scuro!”.

