Non siamo abituati a vederlo in lacrime Carlo Conti pure è successo. Ospite di Maurizio Costanzo nel suo late show su Canale 5. Il grande e amatissimo conduttore Rai è crollato quando il padrone di casa gli ha chiesto del forte legame condiviso con il compianto Fabrizio Frizzi. Conti non si è sottratto alla domanda ma poi ha subito suggerito a Costanzo di passar ad altro perché l’emozione stava per prendere il sopravvento. Carlo Conti ha parlato del nuovo show che sta conducendo su Rai Uno, The Band.

Poco dopo si è esibito in una brillante performance canora insieme al collega Enrico Papi, Conti si è ritrovato ad affrontare il tema della scomparsa di Frizzi, avvenuta nel 2018. Un evento che per Conti è stato a dir poco devastante. Maurizio Costanzo ha ricordato la bellissima amicizia che univa i due presentatori: “Tra noi c’era un legame fortissimo. Al di là del rapporto professionale c’era un grande rapporto umano. E poi siamo diventati babbi in età abbastanza avanzata e questa cosa ci ha legato molto”, ha detto Carlo Conti.





Carlo Conti, il commosso ricordo a Fabrizio Frizzi al Maurizio Costanzo Show

E ancora: “Io il mio Matteo, lui la sua Stella”, ha raccontato il conduttore riferendosi ai rispettivi figli. A questo punto la voce di Carlo Conti si blocca e iniziano i segni del dolore sul suo volto. Poi arrivano due lacrime, intraviste dietro alle lenti degli occhiali. Conti li ha levati per un attimo, facendo sparire le lacrime per poi chiedere a Costanzo di virare su un altro tema: “Cambiamo argomento, altrimenti mi commuovo troppo”.

A questo punto Maurizio Costanzo cambia immediatamente discorso, mettendo a proprio agio Carlo con una domanda sul figlio Matteo. Costanzo ha chiesto a Carlo Conti quale strada potrebbe imboccare suo figlio in futuro. Il conduttore ha risposto: “Non so cosa farà da grande”.

27/04/2022 in seconda serata su @Canale5Tv torna Maurizio Costanzo con la nuova edizione del #MCS. Tra gli ospiti della prima puntata Mara Venier, @Serv_Pubblico , Enrico Mentana , @EnricoPapi2 , Carlo Conti pic.twitter.com/jLZkIhK3nd — Mediaset Television (@casamediaset) April 27, 2022

E ancora Carlo Conti: “Lo vedo orientato su queste cose da YouTuber, della nuova generazione. Gli auguro di avere la stessa fortuna che ho avuto io, di fare della sua passione il suo lavoro”. Poi su Pieraccioni e Panariello, suoi amici fidati, ha detto: “C’è questa voglia di rifare lo spettacolo insieme. Non so se rifaremo lo stesso, una rivisitazione, o qualcosa di nuovo”.

