Frase choc sulla figlia di Giorgia Meloni L’aria che tira durante la puntata andata in onda mercoledì 16 novembre. Parlando dello scontro tra l’Italia e le Ong sui migranti ha fatto un paragone tra i “bambini in top class” come la figlia di Giorgia Meloni, volata in Indonesia per il G20, e quelli che tentano di arrivare in Italia e che spesso muoiono in mare.

Già su La Stampa le parole sulla figlia di Giorgia Meloni e la decisione della premier di portare la figlia nel viaggio istituzionale. “Le operaie non si portano i figli in fabbrica, chissà come mai. In Italia le donne che lavorano sono paradossalmente quelle che se lo possono permettere, o quelle che hanno i nonni disponibili: sarebbe ora che le cose cambiassero anche senza i figli che in ufficio si mettono a tritare documenti”.

“Che Ginevra abbia detto basta alle assenze di mamma e con un colpo di mano abbia preso in mano la situazione per imparare il mestiere?”, scriveva Assia Neumann Dayan. Mercoledì la stoccata di Furio Colombo all’Aria che tira. “Viviamo in una Repubblica in cui a certi bambini spetta la top class per Bali e ad altri bambini spetta il fondo del mare, economy class”, ha detto l’ex parlamentare di sinistra già direttore de L’Unità.

Le parole di Furio Colombo sulla figlia di Giorgia Meloni hanno sconvolto la conduttrice Myrta Merlino. “Onestamente non darei nessuna colpa né alla Meloni, né a sua figlia. Teniamo i piani separati. – ha risposto la giornalista – Tu pensi che la politica del governo sia orribile ed è legittimo (…) dopodiché non metterei dentro i bambini”. “Certamente non li metterei, ma neanche in mare!”, ha chiosa di Colombo dal collegamento video.

Sul caso è intervenuta direttamente Giorgia Meloni. In un post su Facebook il premier ha risposto ai tanti che hanno criticato la scelta di portare la figlia a Bali: “La domanda che ho da fare agli animatori di questa appassionante discussione è: quindi ritenete che come debba crescere mia figlia sia materia che vi riguarda? Perché vi do una notizia: non lo è. Ho il diritto di fare la madre come ritengo e ho diritto di fare tutto quello che posso per questa Nazione senza per questo privare Ginevra di una madre”.