Giorgia Meloni al G20 di Bali ha portato anche la figlia Ginevra. Un summit, in cui era l’unica donna tra capi di stato e di governo, secondo il presidente molto proficuo. In un post sulla sua pagina social ufficiale scrive infatti come: “Il G20 di Bali si è svolto in una situazione complessa, eppure è stato un successo, con l’Italia in prima linea su tutti i tavoli. Abbiamo raggiunto un importante risultato sul negoziato sul grano: un punto – al centro dei miei interventi in plenaria – che l’Italia ha sottolineato e che ha raccolto il sostegno di tutti i leader”.



E ancora: “L’Italia è stata protagonista del G20, intorno a noi c’è stata molta attenzione e curiosità, sicuramente anche per il fatto che fossimo l’unica Nazione con un Capo di Governo donna. Sul tema della parità eravamo un fanalino di coda. Ora siamo all’avanguardia, ed è un elemento che mi rende fiera.

Tanti incontri bilaterali che hanno mostrato un Governo solido, stabile”.

Leggi anche: Scoppia la polemica sul governo Meloni, attacco dell’opposizione: “Dimissioni subito”





Giorgia Meloni con la figlia Ginevra al G20 di Bali



“Che dà una proiezione di lungo periodo e che rende più facile immaginare l’Italia fondamentale per le relazioni internazionali. Avanti così, per affrontare a testa alta le grandi sfide globali che ci attendono”. Oltre al fatto di essere l’unica donna al vertice Giorgia Meloni ha attirato l’attenzione per il fatto di aver portato al seguito la figlia Ginevra.



Il motivo? Il presidente non voleva lasciare la piccola da sola per quattro giorni a Roma. Scrive Repubblica come: “Il presidente del Consiglio ha portato in Indonesia una baby sitter. È lei a badare alla figlia della premier durante la giornata. Che è stata spesa principalmente sfruttando la piscina dell’hotel, ma anche le attrazioni naturali dell’isola di Bali, le acque calde del suo mare, la spiaggia finissima. Se possibile, non è esclusa neanche una breve escursione in una delle località più conosciute della zona”.



Quello di Meloni non è l’unico caso. Nel 2015 lo stesso fece l’allora premier Matteo Renzi durante il G7 in Giappone. E stessa cosa fece Giuseppe Conte che al seguito di un viaggio, stavolta per il G20, sempre nel paese del Sol Levante portò il figlio 11enne Nicolò.

Bonus da 150 e 200 euro, la decisione del governo Meloni: “Sono inutili”