Federico e Carola di Uomini e Donne, aggiornamento importante. L’ex tronista e la corteggiatrice protagonisti di questa edizione del programma condotto su Canale 5 da Maria De Filippi sono alle prese con la prima fase del rapporto. Dopo quasi due mesi dalla scelta i due hanno già fatto alcuni passi significativi, come l’essere andati a convivere a Roma. Lei non ha fatto mistero che all’inizio non è stato semplicissimo, ma lui ha fatto di tutto per farla sentire a suo agio.

Federico Nicotera e Carola Carpanelli, dunque, vivono insieme e la storia fa a gonfie vele. Addirittura, come riportato dall’ex tronista Federico Dainese, l’ingegnere aeronautico è completamente assorbito dalla storia con la sua dolce metà, tanto da essere ‘scomparso’: “Con Federico ci sentivamo tutti i giorni. Da quando è uscito da Uomini e donne ha smesso di farsi sentire ed è sparito completamente“. Ma non basta, ora arriva una novità che dice molto sulla piega presa da questa storia nata nello studio di Uomini e Donne.

Leggi anche: “Ti sei fidata…”. Carola, a un mese dalla scelta a UeD il gesto di Federico





Federico si sbilancia e si lascia andare con Carola: cosa le ha detto

Sono due parole, semplici, corte, si dicono in un fiato. Ma sono anche pesanti come macigni se poi non sono accompagnate dai fatti, dalle azioni che tengono fede alle promesse. E, finalmente, Federico le ha dette. Finalmente perché la prima a pronunciarle era stata Carola: “Ti amo“. L’ex tronista ha ammesso: “Avevo quasi paura di dirlo. Dicevo sempre ‘Sono innamorato perso di te’, poi una sera mi è uscito in maniera naturale. Non riuscivo più a tenerlo per me”.

I due innamorati si stanno conoscendo e, lontani dalle telecamere, dopo una bellissima vacanza ad Assisi in una spa (VIDEO SU WITTYTV), ecco emergere pregi e difetti. Federico ha tratteggiato quelli di Carola: il pregio più grande è l’attenzione ai dettagli, il peggior difetto è invece il non avere mai idea di cosa mangiare. Per Carola il pregio maggiore di Federico è la sua determinazione, mentre il difetto è l’essere lunatico.

E le loro ultime mosse social di cosa parlano? Beh, Carola ha postato alcune foto di loro due al mare e ci sono anche Lavinia Mauro e Alessio Corvino, reduci anche loro dall’esperienza a Uomini e Donne. Le due coppie sembrano molto affiatate, come mostra la foto in cui compaiono sorridenti tutti insieme. Il sole, il mare, l’amore, cosa volere di più?

“Sparito completamente”. Federico di UeD, il retroscena inaspettato sull’ex tronista: “C’entra la fidanzata Carola”