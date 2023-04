“Sparito completamente”. Federico di UeD, il retroscena inaspettato sull’ex tronista: “C’entra la fidanzata Carola”

Arrivano dichiarazioni molto significative sull’ex tronista di Uomini e Donne, Federico Nicotera. Lui si sta godendo il suo immenso amore con Carola Carpanelli, che ha scelto nel dating show e con la quale ha deciso di viversi la relazione anche al di fuori del programma. Ma ora un ex protagonista della trasmissione ha rivelato una cosa non straordinaria sul conto del giovane. Quest’ultimo non ha ancora risposto, ma non è da escludere che possa farlo nelle prossime ore.

Il mese scorso era intervenuta pubblicamente la non scelta Alice Barisciani. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva rotto il silenzio, dopo la delusione subita da Federico Nicotera: “Riparto da me stessa, non c’è risposta migliore. Sono uscita dal programma con una grandissima voglia di viaggiare e spero di riuscire a realizzare il mio sogno nel cassetto, che è quello di andare in Africa per fare un safari da sola. Voglio chiarirmi le idee su tutto e tornare in Italia ancora più carica di prima, pronta a raggiungere”.

Uomini e Donne, cosa è stato detto su Federico Nicotera

C’è un po’ di sorpresa per quanto riferito sull’ex Uomini e Donne Federico Nicotera. A parlare è stato un ex volto del programma di Maria, che ha rotto il silenzio con un’intervista al sito Blastingnews. Questa persona si è anche soffermata su Lavinia Mauro e Alessio Corvino: “Lei qualche messaggio, ma poi non si è fatta più sentire, sparita. Quale idea mi sono fatto su Lavinia-Alessio? Non ho un pensiero, penso che se sono felici così buon per loro”. Ma le parole più rilevanti le ha proferite sull’ex tronista e Carola.

A rivelare tutto su Federico e anche Carola è stato l’ex tronista Federico Dainese: “Con Federico ci sentivamo tutti i giorni. Da quando è uscito da Uomini e donne ha smesso di farsi sentire ed è sparito completamente. Vedo tante fanpage che dicono che io ‘odiavo Carola’, ma non è affatto così. Io ho sempre detto che piangeva tanto, ma non ho mai detto di odiarla. A Federico ho sempre detto fai la scelta che pensi sia più giusta per te. Magari siccome a Carola piacciono molto i social, come si vede dal fatto che il giorno dopo l’uscita da Uomini e donne aveva già la spunta blu, forse ascoltando le fanpage avrà detto a Federico di non vedermi più“.

Infine, Dainese ha aggiunto: “Non saprei, ma ci sono rimasto veramente male. È sparito nel nulla e già ai tempi gli chiesi se avessi fatto qualcosa di negativo nei suoi confronti, ma lui mi disse di no. Forse fa più hype fare l’uscita con le coppie, ma almeno una chiamata, un messaggio”.