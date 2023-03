Il loro percorso dentro lo studio di Uomini e Donne è finito da quasi un mese eppure gli occhi di tutti continuano ad essere puntati su Federico Nicotera e Carola. Nei giorni scorsi la coppia era stata attaccata da alcuni fan che si chiedevano come fosse possibile che una neo coppia 2 “non avesse voglia di stare insieme”. Tutto era nato dopo alcuni scatti che Carola aveva pubblicato in discoteca mentre era in compagnia di un’amica. Era bastato una foto per scatenare una valanga di commenti.



“Dopo 7 mesi di programma , dopo “non ce La faccio più a stare qui dentro” penso che se due persone si vogliono e si amano veramente dopo 7 mesi di uscite di un’ora non riescono a stare lontani , specialmente all’inizio che ci dovrebbe essere tanta voglia di stare insieme . Stanno avendo una relazione adolescenziale a distanza … quanto può durare?”.

Uomini e Donne, Carola: “Federico Nicotera fingeva di fare il duro”



Secondo loro parecchio. Dopo la scelta a Uomini e Donne Federico Nicotera e Carola sono stati intervistati da Alessandro Alicandri di Tv Sorrisi e Canzoni. Alla domanda se l’amore sia scoppiato subito lui risponde: “è stato un colpo di fulmine ma avevo le mie paure. Io ho affrontato i miei timori così come lei ha affrontato i suoi. Mi è piaciuta fin dal primo istante ma non si faceva ‘leggere dentro’, la chiamavo Frozen, come il cartone animato con la regina di ghiaccio”.



Sulla situazione attuale: “Mi sento amato. È tutto ciò che speravo di trovare nel quotidiano. Lei è straordinaria perché ha stravolto la mia vita rendendola migliore. Sono contentissimo. Mia madre? Lei e mia sorella sono gelose di me, ma nonostante questo adorano Carola perché hanno capito che mi dà serenità.” Poi è stata la volta di Carola.



“Federico mi rende serena, durante il trono faceva il duro ma in realtà è un ‘patatino’ e io mi sento come una quindicenne alla prima cotta. Mi sembra di conoscerlo da anni e in realtà ho capito che siamo molto simili, anche nei lati più brutti o strani. È un uomo bellissimo in ogni senso, e non ho mai incontrato nessuno come lui. Ora siamo sereni, abbiamo tanti progetti e questo per me è più che abbastanza”.