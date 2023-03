Praticamente è successo di tutto nella giornata di lunedì 27 marzo, quando è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. E un siparietto si è creato tra Tina Cipollari e Maria De Filippi, con quest’ultima che ha dovuto prendere una decisione drastica nei confronti della sua opinionista. L’ha infatti zittita improvvisamente, mentre stava dicendo qualcosa di troppo su una delle protagoniste del dating show. Poi la scelta successiva di Tina ha scatenato il pubblico, rimasto incredulo.

A Uomini e Donne c’è stata una discussione verbale tra Tina Cipollari e Maria De Filippi, con la conduttrice che ha subito chiesto lumi alla regia su ciò che stava facendo dopo che le aveva silenziato il microfono. Queen Mary voleva evitare situazioni peggiori o frasi irripetibili, quindi ha preferito censurare il discorso dell’opinionista. La quale ha prontamente reagito con un gesto, entrato nella storia del programma. E nei prossimi giorni l’argomento sicuramente ritornerà ad essere predominante.

Uomini e Donne, Tina Cipollari censurata da Maria De Filippi

Dunque, a Uomini e Donne Tina Cipollari davanti a Maria De Filippi e allo studio ha attaccato duramente Gemma Galgani. Infatti, la dama e il cavaliere Silvio non riescono a trovare un compromesso nella loro conoscenza. E l’opinionista ha notato la contraddizione dell’ex di Giorgio Manetti, che in passato era stata decisamente “meno puritana”. Quindi, secondo Tina lei non avrebbe proprio interesse nei confronti dell’uomo. Gli animi si sono accesi e a quel punto la presentatrice le ha spento il microfono.

Una volta scoperto che era stata ammutolita, Tina Cipollari ha preso dei cartelli e scritto delle frasi inequivocabili: “Aiutatemi, sono chiusa. Non posso parlare, i colpevoli sono 2: Maria e Davide. Chiedo l’aiuto da casa“. Quindi, ha voluto dire ai telespettatori cosa stesse succedendo in quei frangenti e in tanti sono scoppiati a ridere. Maria si è avvicinata per scoprire cosa stesse facendo ma l’ha presa con filosofia, infatti ha riso anche lei e poi la situazione si è lentamente normalizzata in studio.

Il pubblico ha avuto questa reazione su Twitter: “Ha ragione Tina”, “Ahahaha mitica”, “Ma non se ne torna a casa, lurida come Silvio”, “Sei orrenda in certi momenti, volgare e irrispettosa. Vorrei sapere se tu ti aprissi ad un uomo con tutto programmato?”.