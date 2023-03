Usciti da poche settimane dallo studio di Uomini e Donne non sembra esserci pace per Federico Nicotera e Carola: anzi sembrano nascere nuovi dubbi su di loro. In particolare c’è una cosa che proprio non torna. Per il programma un colpo duro dopo lo schiaffo di Desdemona che ha fatto sapere di voler denunciare Armando Incarnato e Gianni Sperti per la diffusione di file audio. Tutto era iniziato quando Armando aveva smascherato Desdemona e lei, in tutta risposta, si era detta pronta ad agire per vie legali.



Nel dettaglio raccontava: “Le registrazioni sono state inviate a terzi al solo scopo di ledere la mia immagine e la mia reputazione […] E le conversazioni, il cui contenuto è stato diffuso in maniera non fedele in trasmissione, senza il mio consenso, sono state decontestualizzate e gli si è attribuito un significato diverso rispetto a quello che in realtà avevano. Aver partecipato ad un programma televisivo, non autorizza nessuno a registrare le mie telefonate né a diffonderli in assenza di autorizzazione, violando la privacy”.

Uomini e Donne, dubbi su Federico Nicotera e Carola



“Ho conferito mandato al mio legale di depositare querela nei confronti dei soggetti resisi responsabili dell’illegittima registrazione delle mie telefonate e della loro successiva diffusione, comportamento non solo illegittimo e discutibile, ma illegale e penalmente sanzionato. La sottoscritta Bolzano Desdemona ha dato mandato ai suoi legali di agire nei confronti di Gianni Sperti, Alessandro Schiavone e Armando Incarnato”.



Tornando a Carola e Federico Nicotera, i dubbi sulla coppia di Uomini e Donne sono alimentati dal fatto che mai si vedono insieme. Racconta Blasting news come “A distanza di un po’ di settimane dal fatidico sì che si sono pronunciati nello studio del talk show pomeridiano di Maria De Filippi, i due volti giovani della trasmissione hanno avuto modo di vedersi pochissimo”. Gli ultimi scatti di lei in discoteca hanno soffiato sulla polemica.



“E questa sarebbe una scelta dettata dall’amore? Ma non fatemi ridere, questo è solo business”. E ancora: “Ma non hanno voglia di stare insieme e vedersi? Ognuno continua a fare la propria vita”. Commenti che pian piano sono diventati più pesanti: “Dopo sette mesi di programma, dopo i vari “non ce la faccio più a stare qui dentro”, penso che se due persone si vogliono e si amano riescano a trovare il modo e il tempo per vedersi e non stare lontani, specialmente all’inizio di una storia”. “È chiaro che Carola e Federico stanno avendo una relazione adolescenziale a distanza. Entro l’estate si diranno addio”.