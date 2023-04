Federico e Carola dopo UeD. Prima di Lavinia e Alessio il pubblico di Maria De Filippi ha assistito alla scelta dell’ormai ex tronista romano dopo quasi 7 mesi di esterne, discussioni e sfoghi con le sue corteggiatrici. Alla fine la scelta è ricaduta su Carola, con cui è già andato a convivere. Sì, è notizia di pochi giorni fa che la coppia ha preso casa insieme a Roma, dove lui già viveva.

Dunque le cose sembrano procedere alla grandissima per Federico e Carola, che dopo UeD hanno già fatto un primo passo importante. È infatti passato solo 1 mese da quando si sono baciati al centro dello studio del dating show di Canale 5, sotto una cascata di petali rossi. Un mese preciso: la registrazione della scelta è avvenuta lo scorso 7 marzo.

Federico Carola dopo UeD, il gesto a sorpresa

Di fatto dunque un ‘mesiversario’ per Federico e Carola ed è in questa occasione che è arrivato il gesto a sorpresa dell’ex tronista. I tantissimi fan che hanno fatto il tifo per loro in questi mesi hanno visto tutto sui social. Lei, 21 anni, ha pubblicato tra le Storie di Instagram la sorpresa ricevuta dal suo amore.

In occasione del loro primo mese di fidanzamento dopo UeD, Federico ha sorpreso la sua Carola con un mazzo di rose rosse e un bigliettino con una dedica d’amore speciale. “Ti sei fidata ed eccoti qui. Sei l’amore. Il tuo Fefè”, è la frase scritta dall’ex tronista che si intravede nella foto.

Insomma, dopo la notizia della convivenza che già dimostrava le serie intenzioni di Federico e Carola dopo UeD arriva un’altra conferma del fatto che i due sono innamoratissimi. E per chi se lo fosse perso, anche l’ultimo post della corteggiatrice va in tal senso. I fan sono impazziti sotto.