Tutto pronto per la nuova edizione di Pechino Express: a giorni partiranno le riprese dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, in arrivo su Sky e in streaming su NOW. Saranno Enzo Miccio e Costantino Della Gherardesca a guidare i concorrenti in quest’avventura che li vedrà impegnate tra India, Borneo malese e Cambogia. Sky annuncia le tappe di una rotta che si preannuncia a dir poco avvincente: “La rotta dei viaggiatori partirà in India, dalla giungla urbana di Mumbai, la città con più densità di popolazione al mondo, per poi attraversare il cuore del “sub-continente”, svelandone i mille contrasti, fra riti sacri, spezie, colori e singolari usanze di vita quotidiana, fino allo splendido scenario delle backwaters del Kerala”.

“Si tufferà poi nella natura selvaggia del Borneo malese, fra specie animali uniche al mondo e culture antiche fatte ancora oggi di misteriosi rituali; infine raggiungerà la Cambogia, dove fra la maestosità della capitale Phnom Penh, adagiata lungo il fiume Mekong, e i territori interni costellati di villaggi e foreste dall’atmosfera magica e sospesa, si concluderà nel fantastico scenario di Angkor, sito archeologico famoso in tutto il mondo, luogo ideale per rappresentare quel miscuglio di natura selvaggia, fascino orientale e culture antiche e moderne che accompagnerà tutto il percorso di questa edizione”.

Leggi anche: “Succederà subito dopo le nozze”. Federica Pellegrini e Matteo Giunta, l’annuncio è ufficiale





Federica Pellegrini a Pechino Express con il marito Matteo Giunta

Tra le coppie che parteciperanno all’edizione 2023 di Pechino Express c’è quella composta da Federica Pellegrini e Matteo Giunta. I due si sono sposati da poco e la prima tappa della vita matrimoniale è questa avventura a Pechino Express. Sui social hanno confermato la loro partecipazione: “Abili e arruolati, Aggiornamenti Abili e arruolati…. Partiamooooooooo….Matte siamo proprio sicuri eh?!”, ha scritto Federica Pellegrini su Instagram.

In tutto sono nove le coppie che prenderanno parte a Pechino Express: insieme a loro ci sono Giorgia Soleri e Federpippi, Alessandra De Michelis e Lara Picardi, Joe Bastianich e Andrea Belfiore, Dario e Caterina Vergassola, Martina Colombari e Achille Costacurta, Carolina Stramare e Barbara Prezja, Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo, Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero.

Nel frattempo dopo il matrimonio con Matteo Giunta Federica Pellegrini può finalmente coronare un sogno: finire gli studi e laurearsi. Il prossimo 29 settembre la campionessa riceverà una laurea honoris causa all’Università San Raffaele di Roma. Alla cerimonia prenderà parte anche Giovanni Malagò, presidente del Coni e suo grande amico tra le tante personalità del mondo dello sport.