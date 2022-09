Federica Pellegrini a un mese fa le nozze con Matteo Giunta, ora la realizzazione di un altro sogno. Il matrimonio è stato celebrati il 27 agosto scorso a Venezia, nella chiesa di San Zaccaria davanti a 160 invitati. La Divina era proprio divina con l’abito bianco scelto.

I festeggiamenti sono poi proseguiti all’Hotel Marriott dell’Isola delle Rose e hanno partecipato tantissimi sportivi e personaggi dello spettacolo. Come le nuotatrici e damigelle della sposa Alice Mizzau, Martina Carraro, Sara Franceschi, Laura Letrari e Chiara Massini Lucetti, Luca Cordero di Montezemolo, lo chef Iginio Massari e Domenico Fioravanti.





Federica Pellegrini sogno: un altro traguardo

Come detto, è passato quasi un mese dal sì di Federica Pellegrini e Matteo Giunta e lei ora può finalmente coronare un sogno: finire gli studi e laurearsi. Il prossimo 29 settembre la campionessa riceverà una laurea honoris causa all’Università San Raffaele di Roma. Alla cerimonia prenderà parte anche Giovanni Malagò, presidente del Coni e suo grande amico tra le tante personalità del mondo dello sport.

Durante la sua sfavillante carriera agonistica nel nuoto, il sogno di Federica Pellegrini di tornare a studiare era stato messo in stand by. Ma ora si è rimessa al lavoro. Così coronerà il suo sogno di laurearsi con una lectio magistralis dal titolo “La donna e la performance sportiva: come il ciclo mestruale può influenzarne la prestazione”, un argomento quasi tabù nel mondo dello sport e di cui in più occasioni ne ha parlato.

“Non si studia a livello sportivo, effetti collaterali e conseguenze – ha spiegato la Pellegrini parlando della sua tesi – Io l’ho fatto con la psicologa Bruna Rossi, abbiamo cercato di regolarizzare e di calcolare il ciclo. Prendo la pillola. Ma se parlo di queste cose rientro nel genere piccola donna alle prese con problemi suoi, poco interessanti. Il ciclo non va d’accordo con il mito”.

