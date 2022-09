“Tornano in tre”. Federica Pellegrini e Matteo Giunta, solo belle notizie: la voce boom dopo le nozze

Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono sposati e hanno reso tutti i fan molto felici. La cerimonia si è svolta lo scorso 27 agosto a Venezia, ma ora potrebbe accadere qualcosa di ancora più importante. Le indiscrezioni sono molto forti, anche se mancano conferme ufficiali, ma sta di fatto che potrebbero arrivare maggiori informazioni nel prossimo futuro. L’evento del matrimonio è ancora sotto gli occhi di tutti, ma un altro avvenimento ancora più intrigante potrebbe seriamente rubare del tutto la scena.

Per Federica Pellegrini e Matteo Giunta potrebbe essere arrivata l’ora di un’altra svolta. Intanto, parlando dei fiori d’arancio, a curare l’evento che ha visto protagonisti 160 invitati tra cui diversi vip è stato Enzo Miccio. Il costo? Stando alle indiscrezioni le tariffe del noto wedding planner possono arrivare anche a 50mila euro! Sembra però che per quanto riguarda i regali da parte degli invitati, i due avrebbero chiesto di fare un’offerta a due associazioni benefiche. Gli sposi hanno scelto di affidarsi a Damiani e il modello base parte da 1.600 euro mentre quello tempestato di diamanti da 3.980 euro.





Federica Pellegrini e Matteo Giunta presto genitori?

Il sito Leggo ha rivelato che Federica Pellegrini e Matteo Giunta potrebbero ben presto annunciare qualcosa di straordinario. Bisognerà pazientare un po’, ma nei prossimi mesi saranno protagonisti di uno straordinario viaggio di nozze che li vedrà andare in America. La luna di miele si preannuncia molto intrigante e saranno innumerevoli le foto che si scatteranno in quei giorni indimenticabili. Ed ecco che qui potrebbe accadere qualcosa di significativo, che cambierebbe definitivamente le loro vite.

Federica Pellegrini aveva esclamato in una sua conversazione col Corriere della Sera: “Vorrei un figlio subito”. Ed è ciò che potrebbe accadere in viaggio di nozze, infatti Leggo ha scritto che potrebbe essere concepito proprio lì un figlio e i due tornerebbero in Italia al settimo cielo e dovranno solo fare il conto alla rovescia prima di diventare genitori. Certo, siamo nel campo delle ipotesi, ma dopo il matrimonio la dolce attesa dell’ex nuotatrice non è affatto da escludere ed è anzi ritenuta probabile da molti.

Lei tra l’altro si è immortalata su Instagram pochi giorni fa, mentre era insieme alla nipote Camilla. E i follower si erano già scatenati: “Ma hai già partorito?”, “Sembri sulla buona strada Fede…Sei pronta”. E staremo a vedere se davvero Fede avrà la possibilità di diventare mamma già nel prossimo futuro o se bisognerà aspettare ancora più del dovuto.

